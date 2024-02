Финансовые новости: Тестовый контур для отчета сделок через ЛКУ и API.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые пользователи сервиса отчета внебиржевых сделок!



Информируем вас о том, что нами реализована работа тестового контура для отчета сделок через ЛКУ и API.

1. Адрес тестового Т0 полигона ЛК – lkk-t0.beta.moex.com

Полигон доступен только через интернет.

2. В случае необходимости вам необходимо будет открыть сетевой доступ к следующим адресам:

· IP-адрес 91.208.232.73 порт 443 для UI интерфейса

· IP-адрес 91.208.232.84 порт 443 для доступа по API.

3. На текущий момент доступен только функционал тестирования ОТС-сделок https://lkk-t0.beta.moex.com/otc – через UI и https://play-apim.beta.moex.com/lk-t0/ – по API.

4. Документация по API: https://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/REST API (Сервис OTC) v1.4.pdf

Для получения доступа к тестовому контуру вам необходима учетная запись на https://passport-test.moex.com. Если у вас еще нет учетной записи, то вам следует перейти по ссылке, зарегистрироваться и активировать вашу учетную запись.

После этого необходимо направить обращение в техническую поддержку Московской Биржи на адрес help@moex.com. В заявке следует указать:

Наименование вашей организации;

реальный внешний исходящий IP адрес или диапазон адресов, с которых будет осуществляться работа с сервисом;

Логин, созданный на passport-test.moex.com, можно указать несколько логинов в одной заявке;

Срок, на который нужно выдать доступ.

Обращаем ваше внимание на то, что сделки, отчитываемые на тестовом контуре FIX OTC (Т1 полигон Spectra), в данный момент не синхронизированы с новым тестовым сервисом ЛКУ: сделки, отчитанные через FIX, не видны в тестовом ЛКУ, и сделки, отчитанные в ЛКУ, в том числе по REST API, нельзя будет редактировать и удалять посредством FIX на Т1 полигоне

Напоминаем, что в ближайшее время планируется отключение функционала ОТС-отчётности с помощью УФШ (ЭДО) и с помощью GUI OTCMonitor-а (http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTC_MonClient.pdf), который в качестве транспорта использует УФШ.

Продолжат свою работу следующие способы ОТС-отчетности:



