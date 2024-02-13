Финансовые новости: Тестовый контур для отчета сделок через ЛКУ и API.

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи сервиса отчета внебиржевых сделок!
Информируем вас о том, что нами реализована работа тестового контура для отчета сделок через ЛКУ и API.
1. Адрес тестового Т0 полигона ЛК – lkk-t0.beta.moex.com
Полигон доступен только через интернет.
2. В случае необходимости вам необходимо будет открыть сетевой доступ к следующим адресам:
· IP-адрес 91.208.232.73 порт 443 для UI интерфейса
· IP-адрес 91.208.232.84 порт 443 для доступа по API.
3. На текущий момент доступен только функционал тестирования ОТС-сделок https://lkk-t0.beta.moex.com/otc – через UI и https://play-apim.beta.moex.com/lk-t0/ – по API.
4. Документация по API: https://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/REST API (Сервис OTC) v1.4.pdf
Для получения доступа к тестовому контуру вам необходима учетная запись на https://passport-test.moex.com. Если у вас еще нет учетной записи, то вам следует перейти по ссылке, зарегистрироваться и активировать вашу учетную запись.
После этого необходимо направить обращение в техническую поддержку Московской Биржи на адрес help@moex.com. В заявке следует указать:
- Наименование вашей организации;
- реальный внешний исходящий IP адрес или диапазон адресов, с которых будет осуществляться работа с сервисом;
- Логин, созданный на passport-test.moex.com, можно указать несколько логинов в одной заявке;
- Срок, на который нужно выдать доступ.
Обращаем ваше внимание на то, что сделки, отчитываемые на тестовом контуре FIX OTC (Т1 полигон Spectra), в данный момент не синхронизированы с новым тестовым сервисом ЛКУ: сделки, отчитанные через FIX, не видны в тестовом ЛКУ, и сделки, отчитанные в ЛКУ, в том числе по REST API, нельзя будет редактировать и удалять посредством FIX на Т1 полигоне
Напоминаем, что в ближайшее время планируется отключение функционала ОТС-отчётности с помощью УФШ (ЭДО) и с помощью GUI OTCMonitor-а (http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTC_MonClient.pdf), который в качестве транспорта использует УФШ.
Продолжат свою работу следующие способы ОТС-отчетности:
- Отчитывание с помощью шлюза FIX http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTCMonitor_fixgate_ru.pdf (основной способ)
- Отчитывание с помощью веб-интерфейса ЛКУ http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTC_web.pdf (основной способ)
- Отчитывание с помощью API ЛКУ https://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/REST API (Сервис OTC) v1.4.pdf
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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