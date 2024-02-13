Финансовые новости: О временной приостановке торгов на фондовом рынке Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск.

По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

Возобновление торгов на фондовом рынке запланировано на 15:45.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Приносим извинения за доставленные неудобства.



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