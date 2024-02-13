Финансовые новости: Изменения в параметрах заявок на валютном рынке с 19.02.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Вниманию пользователей системы валютного рынка.
Сообщаем вам, что с 19 февраля 2024 года на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вступают в силу новые Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов: https://fs.moex.com/files/2683
Вносится изменение: максимальное отклонение цен сделок из допустимых встречных заявок от лучшей цены допустимой встречной заявки по спот-инструментам валютных пар USD/RUB и EUR/RUB устанавливается на уровне 0,5% (текущее значение – 1%).
При возникновении вопросов вы можете обратиться по адресу fx@moex.com.
+7 (495) 363-3232
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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