Финансовые новости: Изменения в параметрах заявок на валютном рынке с 19.02.2024

Вниманию пользователей системы валютного рынка.

Сообщаем вам, что с 19 февраля 2024 года на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вступают в силу новые Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов: https://fs.moex.com/files/2683

Вносится изменение: максимальное отклонение цен сделок из допустимых встречных заявок от лучшей цены допустимой встречной заявки по спот-инструментам валютных пар USD/RUB и EUR/RUB устанавливается на уровне 0,5% (текущее значение – 1%).

