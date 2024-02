Студенты Политеха — победители стипендиальной программы «Система»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялась встреча победителей стипендиальной программы «Система». 79 авторов технологических проектов из 35 регионов России получили приглашение в столицу России на трёхдневную образовательно-деловую программу. Центральным событием стало торжественное награждение стипендиатов, на котором объявили о создании ассоциации выпускников образовательной программы «Лифт в будущее». Участники встречи представили свои проекты руководителям АФК «Система».

Среди победителей конкурса — студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В номинации «Технологии для дома» премия присуждена студентке 6 курса Инженерно-строительного института Веронике Широковой, в номинации «Тест для студентов IT» стипендиатами стали Дмитрий Рожин (ИММиТ) и Никита Цапов (ИКНК), в номинации «Тест для энергетиков/физиков» — студент 2 курса магистратуры Института энергетики Александр Абубакиров.

Мой проект — победитель в номинации “Технологии для дома” — рассматривал методику использования цифрового актива для разработки документации и проверки достаточности данных для реализации различных сценариев использования. Этот вопрос в настоящий момент является актуальным для крупных девелоперов строительного рынка и соответствует одному из основных тезисов, выдвинутых организаторами и партнёрами мероприятия, — выйти на качественно новый уровень в бизнесе невозможно без внедрения современных технологий , — рассказала Вероника Широкова в интервью телеканалу МИР.

Финальное задание состояло из двенадцати вопросов, на которые нужно было дать ответы в рамках презентации. В заданиях оценивают разносторонность и творческие способности. Необходимо иметь ясное понимание энергетики страны и мировых тенденций в её развитии , — поделился Александр Абубакиров.

Сразу после торжественного награждения участники встречи отправились на экскурсии к ведущим работодателям страны — партнёрам тематических номинаций стипендиальной программы «Система». В офисе МТС Digital студенты узнали, где и как создаются современные цифровые продукты и решения. В многофункциональном медицинском центре МЕДСИ на Мичуринском проспекте ребята познакомились с современными технологиями в области медицины, а в ЖК «Серебряный фонтан» Группы «Эталон» пообщались с профессионалами, создающими объекты мирового уровня. Помимо экскурсионно-деловой программы, в течение трёх дней стипендиаты участвовали в интенсиве по разработке дорожной карты для ассоциации выпускников «Лифт в будущее». Идеи и проекты, предложенные участниками встречи, будут использованы в работе ассоциации в 2024 году.

