Стрелки НГУ стали бронзовым призером Спартакиады «Бодрость и здоровье»

Продолжается Спартакиада «Бодрость и Здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Новосибирской области.

Сборная НГУ заняла 3 место в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Состав команды:

Ирина Владимирова, зав.хозяйством столовой НГУ.

Евгений Королёв, зав.хозяйством ИФП НГУ.

Антон Пивоваров, ст.преподаватель КафФВ НГУ.

Сергей Тимофеев, доцент КафФВ НГУ.

Ольга Чёрная, ст.преподаватель КафФВ НГУ.

Анастасия Тришкина, ст.преподаватель КафФВ НГУ.

Поздравляем команду с отличным выступлением! Благодарим тренеров Александра Быкова и Анастасию Тришкину за подготовку стрелков.

В соревнованиях по шахматам, бильярду и волейболу наши сборные заняли шестые места. Сейчас в копилке команды НГУ — два вторых, два третьих и одно четвертое место из 6 зачетных, что позволяет надеяться на призовое общекомандное место.

Остался последний вид программы — лыжные гонки, которые пройдут в конце февраля.

Желаем нашим лыжникам успешного выступления!

