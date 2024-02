Рубль вытесняет доллар и евро – валютные переводы из РФ в 2023 году сократились вдвое

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как россияне переводили валюту за границу в 2023 году?

Объем валютных операций в России рекордно рос в 2022 году – на фоне экономической нестабильности и вводимых ограничений россияне перевели за границу более $54 млрд. Однако уже в 2023 году тенденции изменились:

в первом квартале прошлого года объем переводов составил около $11 млрд.;

в четвертом квартале россияне перевели за границу менее $15 млрд.;

общий объем валютных переводов из РФ за год оказался на уровне $27 млрд.;

более 46% операций совершаются в американских долларах, 26% – в евро;

россияне все чаще выполняют переводы в валюте дружественных стран, включая юани и иены.

Свыше 62% переводов из России – перечисление собственных накоплений и средств близким людям. Около 14% операций связаны с оплатой товаров за рубежом, еще 24% – иные транзакции.

Как менялся объем переводов рублей из России?

Если валютные переводы в прошлом году сокращались, операции в рублях, напротив, набирали популярность. Россияне стали почти на 26% чаще переводить деньги за рубеж в рублях – общий объем транзакций увеличился до 1,2 трлн. руб. Наиболее часто рублевые переводы совершаются в следующих целях:

отправка средств близким родственникам – в 89% случаев;

оплата покупок, совершенных в других странах – 3,7%;

погашение выданных займов и кредитов – 3,1%;

инвестиции в зарубежные финансовые инструменты.

Около 75% переводов россияне совершают в дружественные страны – за год показатель увеличился на 21%. Вместе с тем, еще в начале 2023 года более 65% трансграничных переводов граждане отправили в недружественные государства.

Почему россияне стали меньше переводить валюту за границу?

Сокращение вывода валюты из России – последствие введенных ранее санкций против отечественной кредитной инфраструктуры. В числе причин отказа россиян от операций в долларах и евро:

отключение российских банков от SWIFT – валютные переводы затруднены;

операции с валютой полностью недоступны банкам, оказавшимся под санкциями;

счета многих российских учреждений за рубежом были отключены.

«Вывод валюты за рубеж из России по-прежнему ограничен – в месяц граждане могут отправить не более $10 тыс.», – напомнили в Центробанке.

Аналитики полагают, что тенденция по отказу от западной валюты сохранится – россияне будут охотней пользоваться при переводах рублями, юанями, иенами. Вместе с тем, полного отказа от доллара и евро не произойдет – спрос на транзакции в валюте недружественных стран сохранится.

14:00 13.02.2024

