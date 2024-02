Российская газета: Галина Сорокина о том, что выгодно покупать в феврале

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Российская газета

«Февраль — последний месяц зимы, время, когда большинство продавцов освобождают свои склады для весенне-летних коллекций, — напомнила в беседе с «РГ» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. — Потребители, которые не гоняются за изменчивой модой, а имеют свой стиль, или те, кто просто хочет сэкономить именно в феврале, могут купить зимнюю одежду, в том числе шубы, обувь, головные уборы осенне-зимних коллекций по ценам значительно ниже начала сезона».

Русская пословица гласит: «готовь сани летом, а телегу зимой», однако в условиях сезонных колебаний потребительского спроса, а, соответственно, и цен, эту хитрость усвоили и продавцы, которые именно в конце сезона стараются поднять цены на товары нового сезона, говорит Сорокина. Например, если раньше сплит-системы в квартиры рекомендовали покупать в январе-феврале, то уже этой зимой объем продаж кондиционеров относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на треть. Их стоимость, соответственно, тоже изменилась, и пока скидок можно не ждать, отмечает эксперт.

«Анализ динамики цен на кондиционеры показал, что их выгоднее всего покупать в середине осени, то есть также в конце сезона, а не в феврале. Следуя этой логике, к середине февраля начинают опускаться цены на зимние шины на автомобили, беговые лыжи, санки, сноуборды. Также зимой цены на окна ниже, чем в теплый период, так что, если вы задумывались сменить окна — февраль самое время», — объяснила Сорокина.

Кроме того, эксперт напомнила, что на февраль и март обычно приходится пик поставок апельсинов в Россию, и, следовательно, можно ожидать снижения цены на эти полезные в конце зимы источники витамина С.

Профессор также подчеркнула, что в феврале хоть и не падают, но еще и не растут цены на сельскохозяйственную технику для приусадебных хозяйств, такую как газонокосилки, культиваторы почвы и так далее. «Дачники еще могут успеть купить технику, пусть и не в широком ассортименте, по ценам прошлого года. Кроме того, к концу февраля дешевеет снегоуборочная техника для домашних хозяйств», — резюмировала Сорокина.

