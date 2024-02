РИАМО: Галина Сорокина о том, как снижение лимитов зарубежной онлайн‑торговли отразится на потребителях

Source: MIL-OSI Russian Language News

В условиях существующих цен в РФ возврат к нормативам беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200-500 евро или нуля реально снизит объемы трансграничной интернет-торговли, сообщила РИАМО директор ИЭФ ГУУ, д. э. н. Галина Сорокина.

Она напомнила, что порог беспошлинной торговли снижали планомерно до начала 2022 года. Однако после начала СВО и введения беспрецедентных санкций против России встал вопрос параллельного импорта, в связи с чем на год был возвращен лимит в 1 тыс. евро.

Увеличение лимита позволило повысить объемы интернет-торговли на 28%, а еще впервые за 3 года вырос объем трансграничной торговли на 11,3%, подчеркнула экономист.

С одной стороны, рост деловой активности позитивно влияет на экономику, отметила Сорокина. С другой – у параллельного импорта есть один значимый недостаток, если это не касается товаров, не имеющих прямых или косвенных конкурентов, то поток более дешевых товаров в страну повышает конкуренцию для внутренних производителей иногда до состояния отказа национального производителя от работы в данной товарной нише.

«Для конечных потребителей, особенно в условиях отсутствия на рынке многих транснациональных брендов, возможность беспошлинного заказа товаров на сумму около 100 тыс. рублей намного удобнее, чем предлагаемый возврат примерно к 19 тыс. рублей. В условиях существующих цен возврат к нормативам начала 2022 года реально снизит объемы трансграничной интернет-торговли», – подчеркнула эксперт.

Ранее состоялось межведомственное совещание по вопросу о размере лимита покупок для личного пользования, сделанных в зарубежных интернет-магазинах за месяц и ввезенных без уплаты пошлины, где речь шла о снижении таких лимитов до 200-500 евро или нуля.

