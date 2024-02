Приглашаем на презентацию журнала ВАК «Муниципальная академия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 февраля 2024 года состоится открытая презентация Научного журнала «Муниципальная Академия».

В рамках онлайн-конференции пройдет семинар по новым требованиям к публикациям научных статей в журналах К-1; К-2; К-3, а также будут подведены итоги публикационной эффективности в журнале.

Главный редактор журнала – профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Владимир Зотов.

Начало мероприятия в 14:00, регистрация начнется в 13:00.

Ссылка для подключения: https://my.mts-link.ru/72535325/588535889

