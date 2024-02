Получи работу управленцем до диплома

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 19 февраля 2024 года Агропромышленный холдинг «Мираторг» запускает проект подготовки управленцев агрономических и инженерных направлений «AGRO-LEAD».

Отобранные студенты последнего курса и магистратуры пройдут специализированную программу подготовки к самостоятельной работе для управления землями, техникой, персоналом до диплома в Академии Мираторг и получат гарантированные места работы.

Период проведения стажировки и обучения – 2-3 месяца.

Предприятие трудоустройства: Дивизион выращивания КРС — русский вестерн с настоящими ковбоями, передовой техникой и уникальными технологиями (АПХ «Мираторг»).

Регионы обучения и дальнейшего трудоустройства: Калужская, Тульская, Орловская, Брянская, Смоленская области (учитывается пожелание кандидата). Возможно также трудоустройство в Белгороде и Курске.

Для инженеров предполагается:

— Доход на обучении: 35 000 за вычетом налогов, после обучения и аттестации в Брянске, Орле, Смоленске – 58 500 рублей/месяц; в Калуге, Туле – 70 200 рублей/месяц. Далее – периодическая аттестация с возможностью повышения дохода;

— Предоставление служебного автомобиля и топливной карты;

— Предоставление спец. одежды и обуви, мобильной связи, ноутбука;

— При переезде – корпоративное жилье/компенсация съемного жилья.

Обязанности после обучения:

— Обеспечение бесперебойной работы парка с/х техники, машин и агрегатов производственной площадки;

— Личное участие и координация ремонта и технического обслуживания импортных с/х машин;

— Выполнение работ по техническому обслуживанию, поиску неисправностей и ремонту с/х техники и оборудования;

— Совместная работа с агрономической службой предприятия по обеспечению техникой для своевременного проведения сезонных полевых работ;

— Координация работ механизированных бригад.

Требования к участникам проекта:

— Готовность к трудоустройству и началу карьеры в регионе (если студент, продолжение обучения с совмещением работы);

— Наличие водительских прав, либо готовность обучения.

Заявку можно подать по ссылке либо по номеру: 89194302493.

