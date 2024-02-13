Получи работу управленцем до диплома

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 19 февраля 2024 года Агропромышленный холдинг «Мираторг» запускает проект подготовки управленцев агрономических и инженерных направлений «AGRO-LEAD».
Отобранные студенты последнего курса и магистратуры пройдут специализированную программу подготовки к самостоятельной работе для управления землями, техникой, персоналом до диплома в Академии Мираторг и получат гарантированные места работы.
Период проведения стажировки и обучения – 2-3 месяца.
Предприятие трудоустройства: Дивизион выращивания КРС — русский вестерн с настоящими ковбоями, передовой техникой и уникальными технологиями (АПХ «Мираторг»).
Регионы обучения и дальнейшего трудоустройства: Калужская, Тульская, Орловская, Брянская, Смоленская области (учитывается пожелание кандидата). Возможно также трудоустройство в Белгороде и Курске.
Для инженеров предполагается:
— Доход на обучении: 35 000 за вычетом налогов, после обучения и аттестации в Брянске, Орле, Смоленске – 58 500 рублей/месяц; в Калуге, Туле – 70 200 рублей/месяц. Далее – периодическая аттестация с возможностью повышения дохода;
— Предоставление служебного автомобиля и топливной карты;
— Предоставление спец. одежды и обуви, мобильной связи, ноутбука;
— При переезде – корпоративное жилье/компенсация съемного жилья.
Обязанности после обучения:
— Обеспечение бесперебойной работы парка с/х техники, машин и агрегатов производственной площадки;
— Личное участие и координация ремонта и технического обслуживания импортных с/х машин;
— Выполнение работ по техническому обслуживанию, поиску неисправностей и ремонту с/х техники и оборудования;
— Совместная работа с агрономической службой предприятия по обеспечению техникой для своевременного проведения сезонных полевых работ;
— Координация работ механизированных бригад.
Требования к участникам проекта:
— Готовность к трудоустройству и началу карьеры в регионе (если студент, продолжение обучения с совмещением работы);
— Наличие водительских прав, либо готовность обучения.
Заявку можно подать по ссылке либо по номеру: 89194302493.
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