Политех вошёл в топ-150 самых мощных мировых университетских брендов

Британское агентство Times Higher Education опубликовало ежегодный мировой репутационный рейтинг университетов (World Reputation Rankings 2023). Петербургский Политех впервые вошёл в рейтинг, сразу расположившись в диапазоне 126–150. Среди российских вузов СПбПУ разделил четвёртое место с СПбГУ, МФТИ и НГУ. Всего в рейтинге представлено 200 ведущих мировых университетов, из них шесть — российских.

Через несколько дней Политехническому университету исполнится 125 лет, и на протяжении этого времени вуз, что называется, держит марку. Наши учёные показывают высокие результаты в исследованиях, студенты занимают высокие позиции в разного рода чемпионатах и олимпиадах, активно ведётся международная деятельность. Попадание Политеха в список мирового репутационного рейтинга THE — подтверждение нашего престижа и показатель успешной работы всей команды университета , — отметил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Присутствие Политеха в World Reputation Rankings 2023 среди ведущих университетов мира — это признание нашей значимой деятельности как на академическом, так и на образовательном уровне. СПбПУ широко известен как ведущий технический вуз по количеству иностранных студентов: у нас учатся более 5000 человек из ста зарубежных стран. Политех активно налаживает сотрудничество с университетами стран Африки, Азии и СНГ. Такие результаты помогают нашему вузу укрепить свою позицию среди ведущих университетов мира , — прокомментировала исполняющая обязанности проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская.

Репутационный рейтинг THE формируется на основе результатов опроса представителей мирового академического сообщества. Эксперты оценивают университеты в области научно-исследовательской работы и образовательной деятельности. Рейтинг 2023 года учитывает порядка 38 800 ответов экспертов из 166 стран.

