Первый в России проект по очной подготовке китайских школьников к поступлению в университет реализуют в СУНЦ НГУ

Уже несколько месяцев на базе СУНЦ обучаются шесть китайских школьников, приехавших в Новосибирск с целью поступить на инженерные специальности НГУ. Они изучают русский язык и углубляют свои знания профильных предметов, в частности, математики и информатики.

— За шестьдесят лет Физико-математическая школа Новосибирского государственного университета, ныне СУНЦ НГУ, накопила уникальный опыт привлечения талантливых детей со всей Сибири, Дальнего Востока и республик Средней Азии. Разработанная здесь система обучения и профориентации представляет первую, предвузовскую, ступень образования будущих ученых. При поддержке коллектива СУНЦ мы решили попробовать применить схожий подход для подготовки мотивированных на учебу в России ребят из Китая, — рассказал начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Для СУНЦ НГУ проект стал возможностью существенно повысить квалификацию преподавателей.

— Нужно обладать большими знаниями и педагогическими умениями, чтобы объяснять свой предмет тем, кто еще плохо владеет русским языком. За время эксперимента наши преподаватели сделали гигантский скачок в своем профессиональном развитии, — убеждена заместитель директора СУНЦ НГУ по учебной работе Ольга Петровская.

Благодаря совместному проживанию в общежитии со своими российскими сверстниками ребята общаются с носителями языка в естественной среде и повышают шансы на успешную адаптацию и сдачу вступительных экзаменов, которые состоятся уже этим летом. А пока будущие абитуриенты готовятся к контрольным и непрерывно пополняют свои знания о культуре страны проживания.

13 февраля ребята вместе отпраздновали Новый год по китайскому календарю. Российские школьники смогли больше узнать о национальных традициях празднования Нового года в Китае, а их сверстники из КНР выступили в роли хозяев праздника.

