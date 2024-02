Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 февраля в 10:00 в Актовом зале ГУУ состоится собрание «Проектное обучение в ГУУ: что, где, когда?» для студентов 1-2 курсов бакалавриата. Присутствие представителей каждой проектной команды обязательно.

Программа мероприятия:

1. Вступительное слово проректора Брюханова Д.Ю.;

2. «Проектное обучение: основные элементы» (Директор Проектного офиса ГУУ Лобачёва А.С.);

3. «Командная работа и проект. Как и зачем?» (Доцент кафедры управления персоналом Каштанова Е.В.);

4. «Использование потенциала менторов и внешних партнеров» (Директор центра проектного менторства Чегодаев А.М.);

5. «Акселерация проектов на цифровой платформе. Возможности платформы и организация работы на ней» (Представители ИПИ-ЛАБ).

15 февраля в 12:00 в Актовом зале ГУУ состоится встреча с кураторами по проектному обучению. Присутствие всех незадействованных в учебном процессе кураторов обязательно.

Программа мероприятия:

1. Вступительное слово проректора Брюханова Д.Ю.;

2. «Проектное обучение: основные элементы» (Директор Проектного офиса ГУУ Лобачёва А.С.);

3. «Использование потенциала менторов и внешних партнеров» (Директор центра проектного менторства Чегодаев А.М.);

4. «Акселерация проектов на цифровой платформе. Возможности платформы и организация работы на ней. Ответы на вопросы» (Представители ИПИ-ЛАБ).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI