«Невский десант» завершён

Завершилась ежегодная молодёжная патриотическая акция «Невский десант» — региональный этап всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Более 600 студентов, в том числе политехники, трудились в малонаселённых пунктах Ленинградской и Псковской областей, а также в Республике Карелия.

Акция стартовала 20 января с церемонии открытия в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» . Традицию использовать студенческие каникулы для полезных дел позаимствовали из других регионов. Бойцы Политехнического университета стали первопроходцами: организовали первый отряд под названием «Русский витязь». В СПбПУ также действуют отряды «Невского десанта» «Пётр Великий», «Илья Муромец», «Евпатий Коловрат» и «Князь Гагарин». Каждый имеет свою историю, культуру и традиции.

В течение недели политехники проводили различные мастер-классы и тренинги, устраивали концерты, кололи дрова и убрали снег. Объединённые общей целью, они стали большой семьёй, поддерживали друг друга в любых ситуациях.

В этом году мы организовали выезд 30 коллективов. Были некоторые сложности, но мы справились — все отряды помогли жителям Ленинградской области и Карелии. Акция даёт возможность открыть новые места и узнать себя с другой стороны. Ребята учатся справляться с трудностями, получают яркие эмоции и полезные умения , — рассказал руководитель акции «Невский десант» в Санкт-Петербурге Константин Пиржанов, выпускник магистратуры Института энергетики СПбПУ.

Студентка ИСИ Мария Мищенко впервые участвовала в акции в составе отряда «Петр Великий».

“Невский десант” словно мир Зазеркалья. Хлопочешь за кулисами перед выступлением, лечишь затёкшую спину работой на свежем воздухе, засыпаешь под сопение друзей, лежащих рядом. Сложно возвращаться в суету города, хочется поскорее снова ощутить будоражащие и вдохновляющие эмоции ,— поделилась Мария.

