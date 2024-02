«Меня тянет в родной Луганск, я скучаю, но Москва вдохновляет не меньше»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Евгения Берлинская, студентка 1-го курса ОП «Международные отношения» НИУ ВШЭ, не так давно переехала в столицу из города Луганска (ЛНР), чтобы осуществить мечту. Новостной службе «Вышка.Главное» она рассказала о первых впечатлениях от учебы, университета и Москвы. О первом знакомстве с Вышкой Мое знакомство с НИУ ВШЭ состоялось в 2020 году благодаря олимпиаде «Высшая проба». У нас в школе любят, чтобы ученики участвовали в различных олимпиадах, конкурсах, поэтому наши учителя по возможности предлагают активно принимать участие в разных соревнованиях, что я и делала. Я узнала о Вышке, но на тот момент даже не представляла, каких она масштабов. Но уже тогда я поняла, что этот университет и есть моя цель, сюда я хочу поступить и здесь учиться. Об экзаменах Единственным преимуществом для жителей новых территорий была возможность сдавать вступительные экзамены на территории университета. Я приехала в город своей мечты в июле и успешно сдала экзамены, по результатам которых смогла поступить на бюджет. О программе «Международные отношения» Мой выбор пал именно на эту образовательную программу, потому что я люблю коммуницировать с разными людьми, а также изучать языки. К окончанию школы я говорила на нескольких языках (английском, немецком, китайском, японском, турецком). Некоторыми я владею углубленно, а некоторыми — на начальном уровне. Еще я люблю путешествовать, поэтому когда мы с родными стали думать о моей будущей профессии исходя из моих предпочтений и сильных качеств, то единогласно сошлись на международных отношениях. О Вышке НИУ ВШЭ мне безумно нравится: атмосфера, корпуса, столовая, библиотека! Даже не могу сказать, чтобы меня здесь что-то смущало или вызывало дискомфорт. Учиться безумно трудно, но это тоже доставляет удовольствие. Сталкиваюсь и с новыми вызовами для себя — например, изучение языка программирования, о котором ранее я ничего не знала. Студенческая жизнь здесь также насыщенная, предлагает спектр возможностей. О Москве За полгода я привыкла к городу и чувствую себя комфортно. Конечно же, меня тянет в Луганск, я скучаю, но Москва меня вдохновляет не меньше. За полгода она для меня стала вторым домом. Я влюбилась в Москву в 2022-м, когда впервые сюда приехала. Об общежитии Я живу в нашем вышкинском общежитии, тут есть свои плюсы и минусы, как в любом месте и любом деле. Но я безумно рада, что у меня есть прекрасные соседки, с которыми мне комфортно. Первое время приходилось притираться друг к другу, идти на компромиссы и договариваться, но это тоже является важным опытом.

О волонтерских проектах Еще в Луганске я начала участвовать в различных проектах — «Волонтеры Победы», «Движение первых», Российский союз молодежи, «Молодая гвардия Единой России». Такая активность дает огромный спектр возможностей: новые знакомства и коммуникации, получение бесценного опыта, участие в значимых мероприятиях как для города, так и для страны в целом. С переездом в Москву я продолжила эту деятельность, но уже в меньшем объеме, потому что учебная нагрузка у меня сейчас намного выше. Лайфхаки для абитуриентов Советую участвовать во всевозможных конкурсах, телешоу, передачах, олимпиадах, потому что это помогает наполнить портфолио и получить преимущество при поступлении. Также одно из ключевых правил — верить в мечту и не сдаваться.

