Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце зимних каникул студенты Политехнического университета традиционно отправляются на базы отдыха. В этом году обучающихся ждали в трёх местах — «Политехник», «Журавушка» и учебно-исторический заповедник «Усадьба князя А. Г. Гагарина „Холомки“» в Псковской области.

Выезд профсоюзного актива

Для активистов университета с 23 по 27 января на территории базы отдыха «Журавушка» состоялся ежегодный образовательно-развлекательный выезд GO, направленный на развитие организаторских навыков. GO — это не просто пятидневный выезд, это результат огромного объёма работы как участников, так и организаторов. Участников заранее объединяют в четыре команды, в которых они разрабатывают программу мероприятий и посещают образовательные лекции. Этот процесс занимает весь январь, а выезд становится своего рода кульминацией.

Каждая команда организовала целый комплекс мероприятий, связанных между собой общей концепцией. В связи с объявлением 2024 года Годом семьи главной темой GO стали именно семейные ценности. 50 ребят из разных институтов познакомились друг с другом и обменялись опытом. На GO каждый год открываются новые креативные подходы к проведению мероприятий. Также на протяжении всего выезда команды соревновались за звание лучших. В итоге в номинации «Лучший день GO» победила сборная ИММиТ×ИБСиБ×ИЭиТ, а победителями в номинации «Лучшее мероприятие» стали ИСИ×ФизМех×ИСПО.

Зимние выезды с СуперКульторгами

На базах «Политехник» в Токсово и «Холомки» студенты смогли окунуться в зимнюю сказку, насладиться спокойствием зимней природы и принять участие в мероприятиях от СуперКульторгов. База в Токсово стала центром домашнего уюта и настоящего тепла. На первой смене ребята обретали спокойствие — каждый учился грамотно совмещать работу с отдыхом и нашёл самый эффективный способ расслабления. На второй же смене отдыхающих ждали те самые ленивые выходные: каламбуры из юмористических шоу, различные игры и музыкальные вечера. А в Псковской области культорги организовали настоящую зимнюю олимпиаду и провели множество развлекательно-оздоровительных мероприятий.

Этот отдых стал одним из самых милых и душевных за всё время моего обучения. Он открыл для меня много новых людей, с которыми я чувствовал себя очень уютно, и мне было просто хорошо. Программа от СуперКульторгов позволила всем расслабиться и поймать добрый настрой, теперь точно можно врываться дальше в университетскую жизнь с новыми силами , — поделился впечатлениями об отдыхе в «Холомках» студент 4 курса ИММиТ Федор Котин.

Выезд активистов Профсоюзной организации обучающихся

Члены Профкома, представители сервисов и студенческих объединений на четыре дня погрузились в удивительную атмосферу «Холомков» и провели там целую серию образовательных мероприятий. Концепцией выезда стали «Космос и созвездия», как символ того, что всё в организации взаимосвязано. Председатель ПРОФа Максим Сусоров провёл для участников выезда лекции об искусстве эффективных переговоров, а пресс-секретарь ПРОФа Августа Безденежных рассказала ребятам о пользе и необходимости отдыха.

Образовательная программа завершилась стратегической сессией, в ходе которой участники обсудили вопросы, связанные с развитием ПРОФа, а также текущее положение дел в своих отделах и объединениях. Выявили проблемные моменты и совместно разработали планы по их решению. Кроме образовательной части, конечно же, не обошлось и без развлечений — иммерсивные квесты, викторины. Всё для того, чтобы ещё больше сплотить коллектив активистов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI