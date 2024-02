В честь 300‑летия СПбГУ назвали алмаз | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Новости

В день рождения Санкт‑Петербургского университета алмаз ювелирной массой 76,39 карата получил название, посвященное 300‑летию СПбГУ. Такой подарок Университету сделала крупнейшая в мире компания по объему добычи алмазов «АЛРОСА».

© АЛРОСА «В день рождения приятно получать подарки, особенно неожиданные и драгоценные. Присвоение алмазу имени Университета — это огромная честь, которой СПбГУ удостоился впервые за три века своего существования», — сказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова. Научные открытия, которые совершались в стенах Петербургского университета за его долгую историю, послужили толчком к развитию алмазодобывающего дела в России. Коллекция алмазоносных пород из ЮАР, приобретенная в XIX веке Эрнстом Гофманом, позволила в стенах СПбГУ создать метод поиска алмазов по сопутствующим минералам. С помощью этого метода было открыто первое коренное месторождение алмазов в СССР. В рамках празднования 300‑летия Университет принимает участие в международной выставке‑форуме «Россия». На стенде Санкт‑Петербурга посетители смогут узнать о прорывных исследованиях, которые ведутся в стенах СПбГУ, и познакомиться с достижениями его ведущих ученых. Вы можете поддержать Петербург в голосовании за лучшую экспозицию. Для этого необходимо пройти по ссылке и отдать свой голос в одной из 11 предложенных номинаций. Одна из них — «Прогресс и инновации» — посвящается научным успехам регионов.

