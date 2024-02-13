В честь 300‑летия СПбГУ назвали алмаз | Санкт-Петербургский государственный университет

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«В день рождения приятно получать подарки, особенно неожиданные и драгоценные. Присвоение алмазу имени Университета — это огромная честь, которой СПбГУ удостоился впервые за три века своего существования», — сказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Научные открытия, которые совершались в стенах Петербургского университета за его долгую историю, послужили толчком к развитию алмазодобывающего дела в России. Коллекция алмазоносных пород из ЮАР, приобретенная в XIX веке Эрнстом Гофманом, позволила в стенах СПбГУ создать метод поиска алмазов по сопутствующим минералам. С помощью этого метода было открыто первое коренное месторождение алмазов в СССР.