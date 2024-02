В ГУУ стартовала зимняя научная школа

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 февраля в ГУУ начала работу «Вторая инженерно-экономическая школа», которая проводится в рамках реализации программы развития совместной Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Государственного университета управления.

Участников зимней научной школы приветствовали ректор ГУУ Владимир Строев, проректор ГУУ Мария Карелина, ректор ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова Магомед Минцаев, первый проректор – проректор по научной работе, инновационной деятельности и стратегическому развитию СКГМИ Светлана Галачиева и руководитель ПИШ «РосГеоТех» Андрей Лужецкий. Обращаясь к молодым ученым, они пожелали участникам плодотворной совместной работы и подчеркнули цель инженерно-экономической школы – создание условий для развития молодежной науки, предоставление возможности молодым ученым участвовать в решении стратегических задач страны.

Участники школы — молодые ученые и преподаватели из Государственного университета управления, Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова, Северо-Кавказского горно-металлургического института и Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. На протяжении четырех дней будут проходить лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии.

Летом 2023 года на площадках ГГНТУ и СКГМИ прошла «Первая инженерно-экономическая школа», на открытии которой ректоры ГУУ, ГГНТУ и СКГМИ подписали соглашение о создании консорциума между тремя университетами. Зимняя научная школа станет площадкой для подведения итогов исследовательских треков молодежных научных коллабораций и определения новых векторов совместного развития для усиления сотрудничества. Во второй школе примет участие ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. В рамках программы пройдет гостевой день в Финансовом университете при Правительстве РФ, где участники смогут познакомиться с университетом и поработать с учеными и преподавателями.

Программа мероприятий «Второй инженерно-экономической школы» разработана в соответствии с задачами, которые стоят сегодня перед молодыми учёными — укрепление технологического суверенитета Российской Федерации, в том числе в области импортозамещения, реинжиниринга, машиностроения, энергетики, экологической безопасности.

