Ванкорский проект отмечает 20 лет производственной деятельности

«Роснефть» 20 лет назад приступила к реализации Ванкорского проекта, начав масштабное освоение перспективных месторождений Восточной Сибири. Для разработки уникального по запасам Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения было создано дочернее общество – «Ванкорнефть».

Крупнейший в стране нефтедобывающий комплекс был создан Компанией с нуля в условиях тундры и вдали от крупных логистических маршрутов и инфраструктуры. Спустя всего пять лет с начала реализации, в августе 2009 года, на проекте началась промышленная добыча нефти. В настоящее время проект оснащен самыми современными и передовыми инженерными решениями в области добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.

Более 95% оборудования и технологий, внедренных на Ванкорском проекте – российского производства. Благодаря применяемым инновационным технологиям, коэффициент извлечения нефти на Ванкоре – один из самых высоких в России. Кроме того, решения в области экологии позволяют вести производственный процесс с минимальным углеродным следом. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа на проекте составляет практически 100%.

Для достижения максимального синергетического эффекта на проекте впервые был применен кластерный метод освоения близлежащих Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений.

Сегодня Ванкорский кластер стал частью флагмана Компании – «Восток Ойл» – крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

В настоящее время на проекте продолжается активное строительство инфраструктурных объектов, в частности магистрального нефтепровод Ванкор – Пайяха – «Бухта Север» протяженностью 770 км. В Енисейском заливе возводится крупнейший порт с нефтеналивным терминалом.

С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти порт «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год, с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн.

13 Февраля 2024 г.

