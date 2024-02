Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

В церемонии приняли участие члены попечительского совета СПбГУ — заместитель председателя Правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия СПбГУ Дмитрий Чернышенко и министр юстиции Российской Федерации, выпускник Университета Константин Чуйченко, заместитель президента РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации академик РАН, почетный профессор СПбГУ Талия Хабриева.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на выставке представлено 66 портретов руководителей, которые возглавляли Университет за 300 лет с момента его основания. «Благодаря им мы получили девять нобелевских лауреатов, шесть руководителей Правительства, двух президентов современной России. Все они внесли свой существенный, заметный, даже мировой вклад в историю нашей страны. Конечно, это невероятный, я бы даже сказал могущественный университет. И нет таких отраслей в экономике и социальной сфере, где не требовались бы выпускники этого вуза. Как справедливо отметил глава государства Владимир Путин, у России великое будущее именно благодаря тому, что мы помним свои корни, чтим наших героев и наши ценности. Поэтому будем помнить о вкладе каждого выпускника, руководителя и преподавателя этого университета, гордиться и стремиться в будущее. С праздником!» — подчеркнул зампред Правительства.

© СПбГУ

За три столетия произошли кардинальные изменения общественной жизни, технологического уклада, образовательных процессов, но неизменной осталась репутация Университета как одного из самых авторитетных, компетентных и престижных учебных заведений России. Об этом на открытии галереи говорил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. «Здесь бережно хранят традиции ведущих научных школ, на протяжении трех веков передают из поколения в поколение мудрость и знания. Готовят не просто высококлассных специалистов, а настоящих патриотов России, способных вносить достойный вклад в ее укрепление и развитие, отвечать на вызовы времени и не бояться брать ответственность за свою страну, ― сказал министр юстиции. ― Санкт-Петербургский государственный университет, в том числе и для меня как его выпускника, ― это прежде всего люди, преподаватели, ученые, молодые специалисты, студенты. Здесь чувствуется единый дух крепкого студенческого братства, которому мы остаемся верными даже спустя десятилетия».

Сегодня Санкт-Петербургский университет ― это центр науки и образования мирового уровня. Достойно оправдывая надежды Петра, СПбГУ в настоящее время является блестящей кузницей научных кадров. Из его стен вышли сотни знаменитых ученых — девять нобелевских лауреатов и два президента Академии наук. Университет вносит значимый вклад в развитие интеллектуального потенциала общества, обеспечение технологического суверенитета России. Нет сомнений в том, что СПбГУ еще послужит России хорошую службу и даст ей немало новых гениев от науки. Пусть 300-летний юбилей станет стимулом для взятия новых высот и достижения новых успехов. Из поздравления президента РАН Геннадия Красникова

Зачитала поздравление, направленное Университету от Российской академии наук, заместитель президента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ почетный профессор СПбГУ, академик Талия Хабриева. Талия Ярулловна напомнила слова президента России о том, что новые поколения должны учитывать достижения предшественников, бережно относиться к исторической памяти и их наследию. По ее словам, включение открытия портретной галереи в список юбилейных мероприятий является примером такого внимательного отношения к прошлому. «Университет фактически является одним из основных поставщиков кадров для большой науки», — подчеркнула в ходе выступления почетный профессор СПбГУ.

В портретной галерее представлены все ректоры Санкт-Петербургского университета начиная с XVIII века. Одним довелось руководить на протяжении долгих лет, другим ― совсем короткий период времени, но каждый из них делал все, что было в его силах, чтобы сделать наш университет сильнее и успешнее. Благодаря их усилиям СПбГУ стал одним из ведущих научных и образовательных центров, известных не только в России, но и во всем мире. Я уверен, что Университет продолжит быть надежной опорой для своей страны, а научные достижения и открытия универсантов позволят ей добиться новых успехов. Ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев

На торжественной церемонии открытия также выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, вручивший ректору СПбГУ высшую государственную награду региона — орден «Сампо».

На протяжении долгой истории Университета его ректорами становились выдающиеся ученые и общественные деятели, которые внесли значительный вклад в укрепление российской государственности, развитие науки, образования и культуры. Среди них были руководитель академического отряда Второй Камчатской экспедиции Герхард Миллер, универсальный ученый и основатель Московского университета Михаил Ломоносов, один из основоположников электротехники Эмилий Ленц, инициатор создания в Петербурге Высших женских курсов и основатель Ботанического сада Университета Андрей Бекетов, а также другие знаковые фигуры разных эпох.

Галерея ректоров расположилась на парадной лестнице здания Двенадцати коллегий рядом с Актовым залом, где проводятся заседания Ученого совета СПбГУ и другие торжественные мероприятия. Всего экспозиция состоит из более чем 60 живописных портретов людей, которые возглавляли Санкт-Петербургский университет за 300 лет с момента его основания. Авторами проекта галереи стали преподаватели СПбГУ Татьяна Ласка и Сергей Голубков. Они пояснили, что формат портретной галереи является традиционным и для европейского, и для русского искусства. Галереи существовали в составе императорских музеев, царских и великокняжеских дворцовых коллекций. Портреты в них, как правило, имели парадное исполнение и традиционно посвящались особо важным людям и величайшим историческим событиям.

Исполнение всех картин галереи ректоров заняло у художественного коллектива год. «Мы старались максимально приблизиться к документальным первоисточникам и при создании портретов ориентировались на все существующие материалы, которые нам удалось найти. В эпоху до появления фотографии это были живописные портреты и гравюры, а после, конечно же, фотоснимки, ― рассказала Татьяна Ласка. ― Были персоналии, чьи изображения не сохранились. В этих случаях мы исполняли холсты с орнаментальным декором».

В ходе церемонии открытия художник провела для гостей экскурсию по портретной галерее и рассказала о ее создании.

В настоящее время в СПбГУ идет работа по подготовке аллеи нобелевских лауреатов. Ее открытие также состоится в 2024 году к 300-летию Санкт-Петербургского университета. Медальоны с рельефными портретами выдающихся ученых планируется разместить на полукруглой части университетской ограды со стороны главного фасада здания Двенадцати коллегий, по обе стороны от главного входа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI