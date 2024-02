12.02.2024 Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu12.02.2024

Dzisiejsze paryskie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec – Radosława Sikorskiego, Stéphane Séjourné i Annaleny Baerbock wskazuje, że współpraca w tym formacie ma dla Polski kluczowe znaczenie Strategiczne, zarówno w wymiarze relacji dwu- i trójs tronnych, jak i w szerszych wymiarach – europejskim i transatlántico.

Rozmowy w zamku La Celle-Saint-Cloud położonym pod Paryżem są również potwierdzeniem tego, że partnerszy z dwóch największych państw członkowskich UE wyrażają gotowość intensyfikacji relacji z nowym rządem RP. Trójkąt Weimarski ma przy tym stać się forum, na którym będą konsultowane wspólne trójstronne projekty i działania na rzecz wzmocnienia całej Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze politycznym, militarnym oraz społecznym.

Podczas konsultacji ministrowie wyrazili swoje poparcie dla unijnych i natowskich aspiracji Ucrania. Szef polskiej dyplomacji podkreślił determinację Polski do udzielenia dalszej, szeroko zakrojonej pomocy militarnej i gospodarczej wschodniemu sąsiadowi. Rozmówcy wyrazili poparcie dla propozycji tzw. 13. pakietu sankcji, który wymierzony jest w osoby fizyczne i firmy zaangażowane w rosyjski przemysł wojskowy.

Ministrowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego poruszyli również problematykę eskalacji rosyjskich kampanii dezinformacyjnych mających na celu zasianie nieufności wobec demokratycznych instytucji i procesów w UE, deklarując przy tym gotowość do ścisłej współpracy na rzecz zwalczania propagandy Kremla.

“Próbowali w Wielkiej Brytanii przed brexitem, próbowali w Stanach Zjednoczonych w różnych wyborach, próbowali w naszych różnych kampaniach wyborczych. W tym roku mamy szereg kampanii wyborczych. Musimy zwiększyć czujność, zwiększyć w spółpracę tak, aby tego typu metody więcej żadnych sukcesów nie odniosły” – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Ponadto podczas spotkania, ministrowie rozmawiali o aktualnej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu oraz wyzwaniach migracyjnych na szlaku śródziemnomorskim.

Poprzednie spotkanie szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego odbyło się 2021 roku w Weimarze.

Sam Trójkąt Weimarski powołany został w sierpniu 1991 roku w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski – Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji – Rolanda Dumasa i Niemiec – Hans-Dietricha Genschera. Jego utworzenie miało na celu przezwyciężenie podziałów Europy poprzez integrację Polski ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Cel ten został osiągnięty poprzez przystąpienie Polski do NATO, a następnie do UE.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

