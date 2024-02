Этот день в истории Политеха: 12–18 февраля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в специальном проекте , посвящённом 125-летию Политехнического университета, мы расскажем о том, что интересного произошло в нашем университете с 12 по 18 февраля в разные годы.

12 февраля 2015 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 88 нашему университету возвращено историческое наименование «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

13 февраля 1899 года — дата первого по времени документа, в котором упоминается Политехнический институт в Санкт-Петербурге. Это подписка от купца 2-й гильдии Матвея Эдуардовича Сегаля, потомственного почётного гражданина, предпринимателя: Я нижеподписавшийся С. Петербургский 2-й гильдии купец Матвей Эдуардович Сегаль даю сию подписку чиновнику особых поручений Министерства финансов надворному советнику Константину Константиновичу Тарасову в том, что я, Сегаль, согласен продать Министерству финансов часть принадлежащей мне земли, находящейся в Лесном участке С-Пб пригородной полиции под названием «Сосновка» в количестве 35.145 квадр. саж. более или менее со всеми находящимися на ней строениями и растущим лесом…

13 февраля 1903 года в городе Тараща под Киевом родился Анатолий Петрович Александров , трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских и Ленинской премий, академик. Родоначальник атомного флота и научный руководитель атомной энергетики в СССР, Анатолий Петрович долгие годы возглавлял Академию наук СССР и Курчатовский институт.

Весной 1931 года Александров по приглашению Абрама Фёдоровича Иоффе стал ассистентом кафедры общей физики Ленинградского индустриального института, затем заведующим лабораторией. С 1934 года — доцент кафедр технической электроники и химической физики. В 1938 году стал кандидатом наук без защиты диссертации, а потом и доктором физико-математических наук. Выпускник ЛПИ 1960 года Евгений Борисович Александров, племянник Анатолия Петровича, в первом выпуске спецпроекта «Династия» поделился воспоминаниями о своём знаменитом дяде.

13 февраля 1903 года в Тифлисе в семье рабочего родился Георгий Михайлович Бериев, советский авиаконструктор, автор самого массового предвоенного гидросамолета МБР-2, первых корабельных самолетов с катапультным запуском КОР-1 и КОР-2, послевоенного гидросамолета Бе-6. До сих пор на страже морских рубежей России стоит самолет-амфибия Бе-12 «Чайка».

Г. М. Бериев в 1925 году поступил на авиационное отделение кораблестроительного факультета Ленинградского политехнического института, которое окончил в 1930 году. В Музее истории СПбПУ хранятся личные вещи Бериева: китель, фуражка, орденские планки, фотоальбом, а также бинокль и наградной кортик — подарок военного морского министра. Их в 2014 году передала в Музей истории Политеха дочь Георгия Михайловича.

1 февраля 1889 года родился Борис Михайлович Малинин, учёный-кораблестроитель, автор первых советских проектов подводных лодок типов «Декабрист», «Ленинец», «Щука». Выпускник 1914 года кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института.

14 февраля 1903 года утверждён знак об окончании Политехнических институтов: Варшавского Николая II, Санкт-Петербургского, Киевского Александра III. Его вручали всем выпускникам политехнических институтов, носили на правой стороне груди. Знак состоит из Государственного Герба в овальном лавровом венке, который перевязан внизу лентой. На неё положен четырёхконечный крест. Государственный Герб, венок и лента — золочёные, крест — зеленой эмали, с золоченой каймой.

15 февраля 1989 года согласно Женевскому соглашению территорию Афганистана покинули последние советские военные. Для Политехнического университета этот день имеет особое значение, потому что в коллективе университета работают ветераны войны в Афганистане. Среди них —Валерий Силин, который в Политехе был проректором по режиму и безопасности в 2003–2014 годах, сотрудником Управления гражданской безопасности. За время службы в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане Валерий Григорьевич награждён медалью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями правительства Афганистана. Также в коллективе трудились ветераны войны в Афганистане: сотрудники Департамента режима и безопасности Виктор Птичкин, Виктор Швидченко, директор Департамента аренды территорий и экологической безопасности Пётр Бакай.

В феврале 1930 года ВСНХ образовал Комиссию для рассмотрения вопроса о реформе втузов. Комиссия, после всестороннего обсуждения вопроса, постановила превратить втузы в отраслевые институты. С этим согласился ВСНХ и отдал 15 февраля 1930 года соответствующий приказ. Тем самым было предрешено разделение Ленинградского политехнического института на отдельные отраслевые втузы. 1 июня 1930 года приказом № 292 Институтской комиссии на базе ЛПИ организуются отраслевые институты: Гидротехнический, Физико-механический, Машиностроительный, Металлургический и др.

17 февраля 1910 года Совет СПбПИ по предложению профессоров В. А. Кистяковского, М. М. Ковалевского и К. П. Боклевского обсудил вопрос о постановке перед фасадом Главного здания памятника Петру I, чье имя носил институт c 19 января того же года. Памятник должен был быть достаточно крупным, пропорциональным зданию, а значит, и дорогим. Прикинув возможные расходы, решили от этой затеи отказаться. Данный вопрос впоследствии больше не поднимался.

Бюст Петра I , отлитый из бронзы и установленный на четырехметровый постамент из гранита, появился на площади перед Главным зданием 25 мая 2016 года. Бюст Петра Великого создали известный петербургский скульптор, профессор, почетный член Российской Академии художеств Борис Петров, заслуженный архитектор РФ Татьяна Милорадович и архитектор Игорь Регинский.

