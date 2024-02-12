Финансовые новости: Вооруженные силы Российской Федерации: новые монеты (12.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 12 февраля 2024 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль «Войска радиоэлектронной борьбы» серии «Вооруженные силы Российской Федерации».

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «1 РУБЛЬ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположены:

— рельефное изображение малой эмблемы управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на фоне стилизованного изображения печатной платы, выполненного в технике лазерного матирования; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ВОЙСКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ» (каталожный № 5109-0135);

— рельефное изображение комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха» на фоне изображений леса и фрагмента экрана локатора, выполненных в технике лазерного матирования; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «ВОЙСКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ» (каталожный № 5109-0136);

— рельефное изображение комплекса радиоэлектронной борьбы «Инфауна» на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений ночного неба и леса; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «ВОЙСКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ» (каталожный № 5109-0137).

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Тираж монет — 5,0 тыс. штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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