Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители МСП стали активными участниками международной выставки-форума «Россия»: предприниматели со всей страны представляли свою продукцию в пространстве «Универмаг», участвовали в создании региональных стендов, угощали гостей деликатесами национальных кухонь.

«Сегодня малый и средний бизнес – активные участники экономической и социальной жизни страны. И, конечно, без них не могло пройти такое значимое всероссийское мероприятие, как международная выставка-форум «Россия». Сотни компаний малого бизнеса приняли участие в возведении и оборудовании павильонов, организации концертов, мероприятий, регистрации, техническом обеспечении работы выставки, а более двух тысяч предпринимателей и самозанятых презентовали потенциал своего региона. Компании представляли продукцию, находили клиентов по всей стране, стали более узнаваемыми. Для гостей выставка – это возможность познакомиться с предприятиями, самим убедиться, каким разнообразным является малый и средний бизнес России», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участники мероприятия презентовали продукты питания, изделия ручной работы из керамики, игрушки, одежду и даже роботов.

В День Самарской области из региона прибыли представители малого и среднего бизнеса, победители конкурсов среди предпринимателей, амбассадоры проекта «Мой бизнес», те, кто успешно развивает производство, услуги, ведёт образовательную деятельность и работает в других сферах.

«Такие выставки позволяют почувствовать, увидеть, чем живут другие регионы. Поездка помогла объединить бизнес-сообщество региона, повысить кооперацию, сделать бизнес сильнее и увереннее в будущем. За время визита я познакомился со многими предпринимателями, мы нашли точки соприкосновения и планируем работать в дальнейшем», – подчеркнул генеральный директор Волжского светотехнического завода «Луч» Константин Лазарев.

В День Челябинской области свою продукцию представила Елена Савушкина. Уже 4 года она производит макаронные изделия ручной работы La Pasta Naturale. За время работы Елена не раз становилась участником региональных и всероссийских ярмарок, а продукция получала признание экспертов и покупателей.

«Здесь мы в полной мере ощущаем себя частью глобального события. У малого бизнеса не всегда есть возможности заявить о себе на федеральном уровне, но здесь мы представляем не только своей бренд, но и свой регион. Это ценность, которую нельзя измерить. К выставке приковано внимание, много посетителей, и наша продукция пользуется спросом, благодаря своей оригинальности и натуральности», – отметила Елена Савушкина.

В день Чувашской Республики шеф-повар, фермер и предприниматель Евгений Шуваев с командой лучших шефов региона провел в Доме Российской кухни на ВДНХ 7 кулинарных «уроков». В меню мастер-классов были блюда из фермерских чувашских продуктов: филе речного карпа и мраморного сома во фритюре под овощным соусом, язычки бараньи копченые с розмарином.

«Считаю, что наши региональные фермерские продукты достойны большей известности, поскольку по своим качествам они не уступают многим лучшим мировым образцам, – говорит Евгений Шуваев. – Благодаря поддержке со стороны государства, число производителей продукции постоянно растет. Например, производство сыров в Чувашской Республике за последние годы выросло почти втрое».

Кроме региональных дней, малый и средний бизнес примет участие в тематическом Дне предпринимательства, который состоится в рамках выставки «Россия» 27 февраля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI