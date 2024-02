Студенты ГУУ представили «Технологический медиа-фронтир»

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 января студенты Государственного университета управления представили свой проект «Технологический медиа-фронтир» на экспертной сессии «Концепция диверсификации ОПК».

Технологический медиа-фронтир – это сборник анонсов планируемых мероприятий от крупнейших российских и иностранных организаций.

Студенты рассмотрели 5 перспективных тематик: накопители энергии, водородные технологии, атомные станции малой мощности, ядерная медицина и аддитивные технологии.

Проектная команда позиционирует данный продукт как инструмент краткосрочного и долгосрочного планирования в организациях, поскольку компаниям жизненно необходимо знать о действиях своих конкурентов. Единого ресурса, на котором собрана подобного рода информация, не существует, поэтому студенты решили его разработать.

«Этот сборник в помощь руководящему составу всех организаций, которые работают в определенных тематиках. Исходя из данных, руководитель может реально оценить, что планируют делать конкуренты, и составить собственный план с учетом их деятельности. В некотором роде данный сборник может быть полезен и в контроле за собственной деятельностью: когда счет проектов внутри организаций идет на десятки тяжело держать в голове все ключевые даты и сроки, а мы со своим сборником буквально выступаем «напоминалкой»», – поделился один из авторов проекта, студент Института экономики и финансов Егор Иванов

Ребята планируют выпустить обновленный сборник в июле 2024 года. В него будут добавлены новые анонсы от компаний за первый квартал текущего года, а также будут проверены анонсы тех мероприятий, которые уже должны были пройти.

В начале следующего года студенты также планируют подготовить большой итоговый сборник с информацией о том, что компании анонсировали, а что в итоге было сделано за 2024 год.

Студенты выражают отдельную благодарность своим кураторам Татьяне Першиной, Андрею Сычеву, Артему Савостицкому.

