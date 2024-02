Станислав Евтюков выступил на круглом столе «Преемственность поколений в науке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Станислав Евтюков, заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ, принял участие в круглом столе «Преемственность поколений в науке». Мероприятие, посвящённое Дню российской науки, прошло 7 февраля в избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Петербурге.

Встреча в предвыборном штабе

На круглом столе обсудили место науки в жизни человека, приоритетные направления, перспективы развития преемственности в науке и другие темы. Участниками стали руководители петербургских вузов, студенты, аспиранты, в том числе обладатели президентских грантов в области науки и техники.

По мнению организаторов встречи, государство готово поддерживать перспективные разработки молодых учёных. Остро стоит вопрос подготовки квалифицированных инженерных кадров, и петербургская высшая школа решает его уже сегодня.

Станислав Евтюков сообщил, что был рад принять участие в мероприятии. Темой его выступления стала история семьи Евтюковых в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

