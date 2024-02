«РН-Юганскнефтегаз» начал строительство высокоэффективной кустовой площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Юганскнефтегаз» (ведущее добывающее предприятие НК «Роснефть») приступило к разбуриванию на Приразломном месторождении укрупненной кустовой площадки, на базе которой будут сгруппированы несколько десятков скважин.

Проект площадки, вмещающий до 48 скважин, разработан специалистами «РН-Юганскнефтегаза» и корпоративного научно-исследовательского и проектного института в Уфе. Применение данного подхода к группировке скважин позволит повысить экологичность добычных процессов, а также оптимизировать затраты на строительство. Экономический эффект оценивается в 160 млн рублей для каждой новой кустовой площадки.

В рамках проекта оптимизирован объем работ по инженерной подготовке площадки ‑ отсыпке кустового основания, подъездных автомобильных дорог и строительству инженерных сетей. Кроме того, сокращение занимаемой объектом площади высвобождает около 0,26 га земли.

По результатам реализации пилотного проекта, «Роснефть» рассмотрит возможность дальнейшего тиражирования метода строительства укрупненных кустовых площадок на другие объекты.

Высокие экологические стандарты деятельности и повышение эффективности производства являются ключевыми составляющими стратегии «Роснефти».

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой добывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений на лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. км2 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Накопленная добыча нефти с начала деятельности превышает 2,6 млрд тонн.

12 Февраля 2024 г.

