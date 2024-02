«Наука с тысячью лиц»: Лицей ВШЭ проводит III открытую конференцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Знакомим с необычной Конференцией Лицея НИУ ВШЭ и приглашаем стать участниками школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов!

Очень много конференций для учащихся проводится в России. Это и просто школьные конференции, конференции городские и региональные, или с международным участием, научные и научно-практические. На этих конференциях ученики представляют свои исследования и проекты, и все конференции ставят перед собой цель создать условия, которые будут способствовать развитию их интеллектуального и творческого потенциала. Мы знаем, что к работе на конференциях привлекаются ученые, которые дают экспертную оценку, консультируют школьников, но это все в основном конференции, проводимые на конкурсной основе, поэтому сегодня мы знакомим вас с необычной конференцией, Конференцией Лицея НИУ ВШЭ, и беседуем с ее организаторами.

Мы пробуем создать среду научного общения. Чтобы было интересно всем: и школьнику, и студенту, и учителю, и представителю большой науки. Для нас главное не конкуренция, не соперничество, не псевдонаучный подход, а увлеченность темой.

Елена Александровна, скажите, как появилась идея проводить Конференцию? Елена Александровна Тютина,

руководитель Конференции «Наука с тысячью лиц» Каждый учащийся Лицея должен написать итоговую выпускную работу, так вот, нам захотелось, чтобы у наших учеников была возможность представить эту работу, но не конкурируя с кем-то, а именно обмениваясь опытом, делясь своими маленькими открытиями. Потом мы решили, что это было бы интересно не только школьникам, но и студентам, которые тоже делают первые шаги в науке. Так и родилась идея объединить всех исследователей разных уровней. Нам захотелось попробовать отойти и от привычных, традиционных конкурсных форматов, попробовать создать среду, в которой будет проходить интеллектуальное общение исследователей разных возрастов.

Татьяна Николаевна, почему Конференция называется «Наука с тысячью лиц»? В чем смысл названия? Татьяна Николаевна Шутова,

организатор Конференции «Наука с тысячью лиц» Это метафорическое название. Наука многогранна. С одной стороны, это совершенно разные области знаний, которые могут пересекаться, и на многие вопросы уже получены ответы. Но сколько еще непознанного, на сколько еще вопросов предстоит науке ответить! Так почему среди этих серьезных вопросов не могут быть такие, на которые смогут ответить еще только начинающие ученые, сегодняшние школьники, завтрашние студенты, а в будущем, как мы надеемся, ученые. Вот так и получилось — объединили разные области исследований и разных исследователей — тысячи лиц.

Мария Львовна, скажите, пожалуйста, почему в этом году темой Конференции стала тема «Вызовы времени: от изобретения колеса до искусственного интеллекта»? Мария Львовна Абрамова,

организатор Конференции «Наука с тысячью лиц» Во многом тема каждого года обусловлена современными социальными проблемами. И когда в Лицее возникла идея проводить свою конференцию, была актуальна тема пандемии коронавируса, и мы решили рассмотреть ее подробнее, так и появилось название первой Конференции «От Юстиниановой чумы до “Омикрона” — пандемии и их роль в жизни общества». А после отмены большинства ковидных ограничений люди чувствовали усталость от нескольких лет запретов, невозможности вести привычный образ жизни. Поэтому мы решили, что можем продолжить тематику предыдущей конференции и обратиться к результатам пандемии, а именно исследованию стресса: и тема второй Конференции «Исследуя стресс: от физиологического до культурного». В этом же году мы обратили внимание, что за пять «ковидных» лет появилось столько инновационных технологий, было сделано множество открытий в различных областях науки, которые повлияли на все сферы жизни. Ведь мы живем в эпоху высоких технологий, и наш быстро меняющийся мир, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это вызов времени. Но эти вызовы были в каждый исторический период, потому что человек на протяжении истории, пытаясь удовлетворить свои потребности, упростить себе существование, всегда решает различные задачи, изобретает что-то новое. Именно поэтому название Конференции этого года «Вызовы времени: от изобретения колеса до искусственного интеллекта».

Александра Анатольевна, а какая цель Конференции? Александра Анатольевна Абрамова,

организатор Конференции «Наука с тысячью лиц» Цель, на наш взгляд, довольно амбициозная. Попробовать создать среду научного общения. Чтобы было интересно всем: и школьнику, и студенту, и учителю, и представителю большой науки. Для нас главное не конкуренция, не соперничество, не псевдонаучный подход, а увлеченность темой. Хотелось бы, чтобы в идеале общение было не только на Конференции, но и продолжилось после. И в перспективе выросло поколение, заинтересованное в научной деятельности, установились прочные профессиональные связи.

Татьяна Николаевна, какая у вас (у организаторов) миссия? Миссия, наверное, это слишком громкое слово. Для нас главное, чтобы ребята научились исследовательским подходам. Понимали, что уже сделано в этой области, что еще нет и какое можно в этом направлении проводить исследование. А еще мы знаем, что руководители проектов и исследований часто сталкиваются с рядом проблем, и нам бы очень хотелось, чтобы на нашей площадке не только развивались молодые ученые, но и учителя могли пообщаться, обменяться опытом руководства работ. И еще очень важно, чтобы в этот диалог включились представители большой науки. Для объединения представителей разных уровней мы и предлагаем собраться на нашей площадке. Но решить все эти проблемы за два дня Конференции невозможно, поэтому мы в этом году предлагаем провести ряд встреч-консультаций и приглашаем на них как учеников и студентов, так и школьных учителей и преподавателей вузов.

Александра Анатольевна, почему стоит принять участие в Конференции и что дает это участие? Как мы говорили до этого, цель Конференции — попробовать создать научную среду, в которой и школьник, и студент, и преподаватель будут считать себя равноправными коллегами. Поэтому, на наш взгляд, самое ценное — это общение, в результате которого участники смогут познакомиться с актуальными исследованиями, мнениями профессионалов, специалистов в различных областях. Стоит отметить, что участие в Конференции не обязательно подразумевает именно выступление с докладом. Ведь помимо «заседаний» с представлением результатов исследований, будет большое количество мастер-классов, круглых столов и дискуссионных площадок. Поэтому мы также ждем и тех, кто только задумывается о первых шагах в науке, и приглашаем стать зрителями и слушателями. А результатом Конференции станет сборник статей докладчиков исследований и проектов.

И последний вопрос, коллеги, что нужно сделать для участия в Конференции? Для участия в Конференции, в первую очередь, нужно желание, желание узнать что-то новое. Во-вторых, необходимо зарегистрироваться* в качестве участника или зрителя, после чего следовать инструкциям на сайте Конференции.

*отправить заявку можно до 15 февраля включительно. Мы всех приглашаем на нашу Конференцию и очень ждем встречи с вами!

