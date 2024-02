Минэкономразвития донастраивает инструмент инвестиционного налогового вычета

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Президента Правительство проводит работу по переходу на «проектный» подход при предоставлении инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и компенсации выпадающих доходов регионов от его применения. Об этом директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян сообщила в ходе «Налогового форума» в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

По ее словам, сейчас завершен первый этап корректировки механизма: с учетом предложений бизнеса внесены изменения в Налоговый кодекс. Их задача – повысить экономическую эффективность ИНВ путем поддержки инвестпроектов, связанных с задачами структурной трансформации экономики, зафиксировать единые критерии применения ИНВ и создать предсказуемые условия для бизнеса.

Параметры «проектного» ИНВ в себя включают: предоставление инвествычета организациям, заключившим с субъектом РФ инвестсоглашение о реализации проекта, соответствующего требованиям к проектам технологического суверенитета; в состав вычета включаются только капитальные затраты, но не более 25 % от их общего объема; размер ставки налога на прибыль для компаний, применяющих проектный вычет, не может быть более 10 %.

«При этом мы фиксируем полномочия регионов, чтобы обеспечить большую предсказуемость для инвесторов. Это касается запрета субъектам РФ снижать объем капитальных затрат и переноса неиспользованного остатка вычета на последующие период, включаемых в вычет, а также ограничения категорий объектов основных средств, к которым применяется вычет», – акцентировала Инна Дадаян.

Директор департамента Минэкономразвития также проинформировала, что в данный момент идет согласование постановления Правительства, которое устанавливает форму и порядок заключения инвестсоглашения между регионом и инвестором, обсуждение более эффективного чем дотации бюджетного механизма покрытия выпадающих доходов регионов.

«Сейчас задача – нарастить объем инвестиций в проекты технологического суверенитета до 10,2 трлн рублей к 2030 году, в том числе до 5,6 трлн рублей на горизонте 2024-2026 годов», – подытожила Инна Дадаян.

