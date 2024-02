Максим Решетников озвучил позицию России на предстоящих климатических переговорах в Баку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вопросы справедливого энергоперехода, углеродного ценообразования и создания углеродных рынков, принятия мер по адаптации экономики к изменениям климата входят в число национальных приоритетов России. На межправительственном уровне со странами БРИКС уже ведется работа по согласованию позиций, итоги которой будут представлены летом в рамках заявления министров БРИКС по климату и устойчивому развитию. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе сессии на Климатическом форуме Недели российского бизнеса РСПП.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Это важная площадка для обсуждения международной климатической повестки. В прошлом году в рамках российского председательства в ЕАЭС был сделан первый важный шаг на пути сближения с позициями партнеров – принято решение о разработке общих подходов по регулированию вопросов. Сейчас министерство активно работает над их наполнением, включая синхронизацию подходов по реализации климатических проектов, формированию подходов к национальным системам аккредитации органов по валидации и верификации, недопущению барьеров и ограничений, вызванных климатическим регулированием. В этом году страны БРИКС планируют обсудить создание единого реестра углеродных единиц. Уже работает Контактная группа по климату и устойчивому развитию стран БРИКС.

«Климатическую повестку в качестве одного из приоритетов определил Президент. Она уже стала частью экономической политики. Мы продолжаем решать задачи по климату на внутригосударственном уровне и выполняем взятые на себя международные обязательства в рамках Парижского соглашения. Россия активно участвует в международном климатическом диалоге», – отметил министр.

На международном треке Россия готовится к Конференции ООН по климату COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Максим Решетников добавил, что очень важно на COP 29 не допустить пересмотра уже достигнутых договоренностей по будущему ископаемого топлива, соблюсти логику «справедливого энергоперехода».

В этом году на Конференции по климату COP29 страны-участницы должны разработать «Дорожную карту миссии в 1,5 градуса» – перечень конкретных решений по реализации договоренностей прошлого года. Важно, чтобы эта дорожная карта была принята не просто как набор лозунгов, а как набор конкретных решений, чтобы каждая страна понимала последствия каждого решения, применительно к своей экономике.

Одним из ключевых приоритетов России на предстоящей конференции по климату станет финансовая повестка. Планируется решить, какие проекты будем считать «зелеными», с помощью каких инструментов их можно поддерживать. Главное – соблюсти логику «справедливого энергоперехода». Наибольший объем выбросов приходится на традиционную энергетику. Должна быть возможность для привлечения инвестиций в сектор ископаемого топлива в целях обеспечения энергобезопасности.

«Будем дальше продвигать свои предложения по развитию трансграничной торговли углеродными единицами. Понимаем, что в мировой повестке нулевой баланс не достижим только за счет сокращения выбросов. Необходима работа с поглощениями и создание для этого необходимой инфраструктуры. Это стыковка стандартов, создание единой системы учета всей работы по климатическому треку. Будем продвигать свои предложения по созданию трансграничной торговли углеродными единицами. Это дополнительные возможности для реализации совместных климатических проектов и привлечения в них инвестиций», – продолжил министр.

В заключение министр отметил, что российский бизнес обладает большим опытом применения технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов. Министерство благодарно российскому бизнесу за активную позицию по климатической повестке. Министр подчеркнул, что Правительство очень активно занимается климатической повесткой и это ответ на очень мощный системный и последовательный запрос бизнеса, который помог ведомству погрузиться в климатическую повестку, помог правильно расставить приоритеты. «Мы понимаем, что в приоритизации этой повестки мы должны ориентироваться и считать эффекты для нашей экономики, последствия для нашей экономики. Это залог благополучия наших граждан. Мы должны профессионально с бизнесом вместе этим заниматься», – отметил министр.

