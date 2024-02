Максим Решетников: механизм индивидуальных программ развития дал импульс развитию экономики в регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благодаря индивидуальной программе развития (ИПР) в Чувашской Республике запущены важные для экономики проекты. Привлечено более 18 млрд рублей частных инвестиций, создано более 1800 новых рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Чувашию.

«В целом механизм ИПР, инициированный Президентом, доказал свою эффективность в регионах. Чувашия по темпам роста среднедушевых денежных доходов и снижения безработицы идет выше среднероссийских показателей. Алтайский край и Курганская область уже сейчас перевыполнили показатели по объему инвестиций в 2-3 раза, которые должны быть достигнуты по итогам 2024 г. Республика Карелия – в 2,5 раза по рабочим местам. Это позволило регионам развиваться более динамично, многие вышли на темпы роста выше среднероссийских», – отметил министр, говоря о результатах работы механизма ИПР.

Министр подчеркнул, что Чувашия – регион с динамично развивающейся экономикой. Местная команда грамотно сочетает федеральные и региональные инструменты поддержки, чтобы диверсифицировать опорные отрасли и стимулировать развитие новых точек роста. Об этом говорят основные макроэкономические показатели.

«Опережающими темпами растет промышленное производство – на 27% за 10 месяцев 2023 года и обрабатывающая промышленность – на 32%. По динамике Чувашия первая в ПФО и вторая в России. Хорошие показатели по инвестициям и занятности – рост на 20% за 10 месяцев 2023 года и снижение уровня безработицы на 2,3%», – сообщил Максим Решетников.

По его словам, на средства ИПР создана инфраструктура для индустриального парка в Новочебоксарске. Также завершен первый и запущен второй этап строительства инфраструктуры для индустриального парка в Батыревском районе. Часть средств пошла на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства – гарантийная поддержка на 1,2 млрд рублей и микрозаймы на 1,5 млрд. рублей. Благодаря этому за последние три года бизнесом запущено более 270 инвестпроектов, привлечено почти 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

В рамках нацпроекта МСП просубсидировано на 500 млн рублей создание промышленного технопарка «Абат».

«Рассчитываем, что в скором времени здесь будут производить конкурентоспособную линейку бытовой техники. С 2022 г в регионе действует ОЭЗ. Пока в качестве резидента здесь работает только одна компания – мясокомбинат «Звениговский». ПАО «Химпром» – готовится стать резидентом, но уже работает на площадке и вложила более 8 млрд в модернизацию мощностей для производства химической продукции. Это важно в контексте импортозамещения», – сообщил министр.

Ряд проектов в обрабатывающей промышленности и логистике реализуется за счет реструктуризации госдолга. Это тоже инвестиции – более 8,3 млрд рублей и более 1300 новых рабочих мест. В частности, благодаря механизму в Республике компания «Промтрактор» модернизировала производство тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что регион демонстрирует результаты, которых добились за счет использования и взаимной синхронизации различных федеральных мер поддержки.

«За последние несколько лет в регионе сформировался задел для дальнейшего развития. Целевые показатели по ИПР достигнуты, обязательства по работе ОЭЗ выполнены, а запущенные инвестпроекты активно реализуются», – подчеркнул министр.

