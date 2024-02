Как построить карьеру на производстве: Андрей Рудской выступил в Лектории «Газпром» на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Лектории «Газпром» прошла встреча, посвящённая образованию и карьере в компании. О возможных траекториях успешной карьеры в производственной сфере рассказал председатель Санкт-Петербургского отделения Российской Академии наук, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик Андрей Рудской.

19 февраля 2024 года университету исполнится 125 лет. Сегодня Политех является опорным вузом Газпрома. Это системообразующая компания, благодаря которой Россия сохранила стабильность в сложные времена и справляется с современными вызовами. Быть опорным вузом Газпрома почётно и ответственно , — сказал Андрей Рудской.

Университет готовит профессиональные кадры для нефтегазовой отрасли многие десятилетия, а сегодня делает акцент на адресном и комплексном подходе. По словам ректора, сейчас нужны не просто инженеры широкого профиля, а специалисты, подготовленные под конкретный запрос и вид деятельности .

Так, в 2024 году в Политехе начнётся обучение инженеров диспетчерских служб для газовой отрасли. Современные инженеры диспетчерских служб должны проходить психологическую подготовку, обладать быстрой реакцией и системным мышлением, умением быстро принимать решения — мы получили такой запрос от Газпрома и создали соответствующую программу , — пояснил Андрей Рудской.

Образовательный процесс строится через практику и погружение в науку. Уже на третьем курсе студенты знают, чем будут заниматься и где тредиться после получения диплома, — этому способствуют проводимые в университете ярмарки вакансий, практика на предприятиях. В СПбПУ создана совместная с Газпромом кафедра, среди направлений которой — разработка технологий поиска, разведки, освоения месторождений, проектирование оборудования для газовой отрасли. В эту работу вовлечены студенты, преподаватели и специалисты компании.

Отвечая на вопрос гостей Лектория, как трудоустроиться в Газпром, ректор ответил, что следует придерживаться четырёх правил: быть патриотом и работать на благо России, постоянно совершенствовать профессиональные знания, понимать цель своей деятельности, добиваться наилучшего результата и уметь работать в команде .

Развить последний навык помогает, по мнению Андрея Ивановича, участие в стройотрядах. Он отметил, что многие командиры отрядов выросли в уважаемых руководителей.

В университете также воплощена идея всестороннего развития будущих инженеров. Созданы условия для занятий спортом, работают два театра, репетирует и выступает симфонический оркестр Политеха. Нам важно подготовить не просто специалистов в своей профессии, а людей, которые будут разбираться в искусстве, музыке, спорте , — отметил Андрей Рудской.

Программа Лектория «Газпром» на выставке-форуме «Россия» даёт возможность познакомиться с широкими возможностями для раскрытия потенциала и карьерного роста в компании и напрямую задать вопросы руководителям крупнейших предприятий отрасли и ведущих вузов страны. Встречи цикла «Образование и карьера в ПАО „Газпром“. История успеха» помогают сформировать у молодёжи ориентиры профессионального совершенствования и карьерного роста, мотивацию к развитию в научной сфере.

Фото предоставлено пресс-центром Газпрома на выставке-форуме «Россия».

