Илья Торосов: Операционный план по реализации стратегии низкоуглеродного развития будет внесен в Правительство уже в феврале

Основной документ для реализации Стратегии низкоуглеродного развития России и Климатической доктрины – операционный план – будет внесен в Правительство в феврале 2024 года. Главная задача Операционного плана – определить механизм и инструменты достижения текущих показателей Стратегии и определить вектор развития климатической повестки на среднесрочную перспективу до 2030 года. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках Климатического форума РСПП.

Операционный план включает в себя порядка 170 мероприятий по ключевым углеродоёмким отраслям экономики. Структура операционного плана состоит из 6 ключевых блоков: регуляторные меры, модернизация промышленности, повышение поглощений и климатические проекты, энергетика, технологические инновации, международное сотрудничество.

«Во исполнение Стратегии уже к 2030 году мы планируем сократить нетто – выбросы около 6% относительно 2019 года в целом по экономике. Ключевой принцип – сокращение выбросов не должно «тормозить» развитие экономики. Основные инструменты – снижение углеродоёмкости экономики и увеличение поглотительной способности российских экосистем. Это задачи, которые реализуются по поручению президента», – отметил Илья Торосов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал в своем выступлении на сессии Климатического форума РСПП, что на данный момент идет формирование следующего этапа внутренней климатической повестки в России. В фокусе министерства – углеродный след продукции. Важно не только реализовывать климатические проекты: участники рынка должны научиться мерить углеродный след производимой продукции, пояснял министр.

«В первую очередь, это вопросы ценообразования на углерод. Но мы будем очень аккуратно к этому вопросу подходить», – сказал Максим Решетников. Министр заявил, все новые решения будут всесторонне оцениваться, исключая какую-либо дополнительную нагрузку на российскую экономику, обсуждаться в диалоге с заинтересованными лицами.

По словам Ильи Торосова, на текущем этапе идет активная работа по созданию системы климатического мониторинга, Министерством экономического развития проводится оценка социально-экономических и экологических эффектов низкоуглеродного развития. «Ведомством сформирована инфраструктура климатического регулирования и правовая база. Создан реестр для учета выбросов и торговли углеродными единицами, развивается добровольный углеродный рынок, растет число климатических проектов как одного из инструментов декарбонизации. На сегодняшний день в реестре углеродных единиц зарегистрировано 17 климатических проектов. Мы продолжаем тестировать механизмы обязательного углеродного рынка в рамках Сахалинского эксперимента. Состоялась первая отчетная кампания – в 2023 году мы получили 1023 отчета. В 2024 году отчетная кампания уже стартовала. Предприятия должны подать отчетность до 1 июля 2024 года. В ближайшие годы ставим задачу по дальнейшей проработке вопросов контроля и надзора за отчётностью, обязательной верификации, цены на углерод с опорой на результаты апробации Сахалинского эксперимента и адаптации к изменению климата», – рассказал Илья Торосов.

В промышленном секторе ведомством делается упор на повышение энергоэффективности, обновление и модернизацию мощностей. Среди конкретных мероприятий – внедрение электрического общественного транспорта, повышение энергоэффективности в промышленности, развитие «зеленого» строительства. В энергетике – развитие и модернизация АЭС (19,9% к 2030 году), ВИЭ (1,5% к 2030 году) и гидроэнергетики (17,8% к 2030 году), снижение потерь в электросетях (до 8% к 2030 году). Доля зеленой энергетики к 2030 г. должна увеличится до 39,7 % (сейчас – 37,8%), половина прироста обеспечивается удвоением ВИЭ-генерации. «Мощности ВИЭ-генерации будут удвоены с 6 до 12 ГВт к 2030 году: десятки проектов реализуются по всей стране. Гарантированный государством возврат инвестиций по ВИЭ составит175 млрд рублей», – заключил Торосов.

