Дни Арктики стартуют во вторник в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 13 февраля в 12:00 состоится открытие тематических Дней Арктики. В рамках торжественного мероприятия пройдет презентация научных проектов Компании в северном регионе.

«Роснефть» с 2012 года реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. За это время Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны.

Проводимые экспедиции беспрецедентны по своим масштабам. Изучение акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов позволили собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики. Результаты многолетней работы по изучению региона представлены в экологических атласах компании «Роснефть» и «Иннопрактики».

В рамках тематических дней, которые продлятся в павильоне «Роснефти» до 18 февраля, представители Компании и ведущие российские ученые будут рассказывать о научных исследованиях Крайнего Севера, экологии этого уникального региона и его обитателях.

Дни Арктики в павильоне «Роснефть» включают также обширную и интересную образовательную программу. В ходе тематических лекций гости павильона смогут узнать о современных геофизических исследованиях в Арктике, изучении ледовых и природных условий региона, биотехнологиях на основе арктических микроорганизмов, а также множество интересных фактов об обитателях северных широт – белых медведях, моржах и тюленях. Ученые поделятся интересными деталями о проведении экспедиционных работ.

Кроме того, 16 февраля представители Компании представят новую масштабную программу изучения биоразнообразия и расскажут о запланированных исследованиях.

Ежедневно посетители смогут принять участие в тематических квизах о Крайнем Севере, мастер-классах по рисованию белого медведя, увидеть фотовыставку «Притяжение Арктики», на которой представлены лучшие снимки, сделанные во время экспедиций Компании.

Кроме того, в течение недели все гости павильона «Роснефть» смогут посетить Большой арктический кинофестиваль, в рамках которого можно будет посмотреть документальные фильмы о научных экспедициях Компании. Старт Кинофестиваля состоится во вторник в 14:00. В этот день в павильоне будут показаны документальные фильмы «Экспедиция на край земли», «Хранители Севера» и «Хозяин Арктики». 14 февраля в рамках Кинофестиваля пройдет творческая встреча с режиссером и съёмочной группой фильма «Век Белого моря», на которой расскажут о том, как проходили сьемки.

Об основных мероприятиях Дней Арктики в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

12 Февраля 2024 г.

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