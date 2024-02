Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

7 февраля в Башне Политеха состоялась презентация программы «Лидеры будущего: основы предпринимательства для лидеров нового типа». Программа на базе Санкт-Петербургского политехнического университета реализуется совместно с Future Leaders Program для студентов, которые хотят научиться создавать технологические проекты, запускать стартапы и планируют работать в мировых компаниях. Мероприятие собрало амбициозных молодых людей, получивших отличную возможность больше узнать о программе, её преимуществах и условиях участия.

В Башне выступили организаторы и эксперты программы, среди которых был её инициатор в Санкт-Петербурге, генеральный директор PSK GROUP Антон Васильев, а также предприниматель Анастасия Давыдова.

Политех представляла проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. Людмила Владимировна приветствовала ребят и вдохновила на участие: Эта программа станет новым и уникальным стартом, где участники могут общаться с реальными потенциальными работодателями, узнать их требования и посмотреть, как выбранная профессия выглядит изнутри. Прокачать свои компетенции в проектной деятельности и в командной работе. Но, безусловно, для нас, как для организаторов, будет настоящим успехом, если участники программы смогут найти профессию мечты и выстроить карьерную траекторию .

Проректор по образовательной деятельности СПбПУ также отметила, что участие в программе дает возможность выйти за пределы университета и общаться с настоящими лидерами отраслей. Студенты могут приобретать дополнительные предпринимательские компетенции от внешних независимых экспертов. Это уникальная возможность выйти не только дипломированным специалистом, но и получить топ-квалификацию.

Набор на программу «Лидеры будущего: основы предпринимательства для лидеров нового типа» продлится до 12 февраля. Подробности на сайте .

