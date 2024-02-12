В НИУ ВШЭ стартует пятый открытый конкурс проектов «Зеркальные лаборатории»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конкурсе могут принять участие научные (научно-исследовательские) структурные подразделения Вышки, планирующие проведение совместных научных исследований с научными структурными подразделениями российских образовательных организаций высшего образования, научных организаций и государственных научных центров Российской Федерации. Заявки принимаются до 12 апреля.

Целями конкурса являются развитие внутрироссийских научных партнерств, повышение эффективности сотрудничества в исследовательской и образовательной сферах, оказание поддержки совместным научным проектам, реализуемым научными (научно-исследовательскими) структурными подразделениями НИУ ВШЭ совместно с коллегами из регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми.

В процессе реализации зеркального проекта НИУ ВШЭ и партнерская организация объединяют свои исследовательские ресурсы: предоставляют друг другу доступ к необходимому оборудованию и данным, обмениваются методиками и научными результатами, проводят друг для друга обучающие семинары, направляют сотрудников на стажировки. Научно-исследовательская работа проводится силами совместной проектной команды, в которую обязательно привлекаются молодые исследователи, студенты и аспиранты.

Прием заявок продлится до 12 апреля, после чего перечень допущенных к конкурсу проектов разместят на портале НИУ ВШЭ. В мае инициаторы заявок представят свои проекты на заседании конкурсной комиссии, итоги конкурса подведут 24 мая. Список победителей планируется опубликовать до 30 мая.

Максимальный размер финансирования каждого проекта, поддержанного по итогам конкурса, составит 4 млн рублей ежегодно при условии выделения партнером финансирования на паритетной основе. Реализация проектов продлится в течение трех лет, после чего будет проведена итоговая экспертная оценка их эффективности с учетом выполнения утвержденных показателей, плана научно-исследовательских работ. В случае успешного прохождения экспертизы проект может быть продлен.