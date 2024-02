В НГУ прошла онлайн-школа по искусственному интеллекту NSU Online Artificial Intelligence Course

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 5 по 8 февраля в НГУ проходил межвузовский семинар по искусственному интеллекту NSU Online Artificial Intelligence Course. В нем участвовали 18 студентов Синьцзянского университета из города Урумчи.

Со стороны НГУ в церемонии открытия и закрытия семинара принимали участие начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак, специалист Отдела международного рекрутинга Аделина Козулина и доцент кафедры интеллектуальных систем теплофизики Института интеллектуальной робототехники НГУ Александр Назаров. С китайской стороны принимали участие Чжу Синьву, начальник международного отдела Синьцзянского университета, и Цянь Южун, директор института программного обеспечения.

Ведущими семинара выступили Родион Шкоков и Роман Дерунец — специалисты в области искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения, получившие знания и навыки в стенах НГУ.

На открытии межуниверситетского семинара в своем приветственном слове научный руководитель учебного направления НГУ «Мехатроника и робототехника», доктор технических наук Александр Назаров кратко рассказал об истории развития искусственного интеллекта в мире. Подчеркнул востребованность этого отдельного направления компьютерных наук для медицинской диагностики, электронной коммерции, управления роботами, дистанционного зондирования Земли и во многих других сферах.

В течение трех дней студенты Синьцзянского университета в интенсивном режиме погружались в тему искусственного интеллекта. Ежедневно проходили по две лекции, на которых за короткий срок очень подробно, понятно и интересно была представлена тема глубокого машинного обучения и нейронных сетей.

Сун Цзяньхуэй, студент специальной группы по русскому языку Синьцзянского университета, делится впечатлениями:

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить преподавателей Новосибирского государственного университета за прекрасные лекции, которые они нам прочитали. Содержание было понятным и ярким. Преподаватели живым языком, логично и подробно объяснили основные принципы глубокого машинного обучения, методы обучения моделей и рассказали о сферах применения нейросетей. Особенно меня привлекла интерпретация экспертами математических формул, что позволило мне лучше понять суть глубокого обучения. В то же время меня вдохновила точка зрения преподавателей на будущее искусственного интеллекта, что дало мне еще больше решимости изучить эту область досконально. Также я хотел бы поблагодарить университет за предоставленную нам возможность пообщаться с экспертами и учеными лицом к лицу. Такой интерактивный подход к обучению позволил мне лучше понять практическое применение глубокого обучения и составить более четкий план будущих исследований.

