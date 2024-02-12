В Вышке впервые пройдет Всероссийский студенческий турнир физиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Всероссийский студенческий турнир физиков — состязание, в котором команды студентов из разных университетов предлагают свои решения задач и отстаивают свою позицию перед командами соперников. В организации состязания и разработке заданий традиционно принимает участие факультет физики НИУ ВШЭ. А в этом году с 13 по 17 февраля турнир впервые пройдет в стенах университета. Он будет состоять из двух этапов — отборочного и финального. На последнем этапе пройдет состязание между тремя командами, а также их капитанами.

Победители и призеры получат ценные подарки от вузов-соорганизаторов и оргкомитета. Кроме состязаний, студентов ждет образовательная и развлекательная программа — экскурсии в институты Российской академии наук. Их проведут представители факультетов, которые подробно расскажут о том, как устроена работа физических лабораторий.