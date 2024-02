Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

12 февраля на двух центральных российских вокзалах — Московском в Санкт-Петербурге и Ленинградском в Москве — открылись сразу две выставки, посвящённые 125-летию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Экспозиция «Первый среди инженерных» рассказывает о достижениях учёных и инженеров вуза.

Это по-настоящему знаковое событие, которое не только является важным этапом празднования юбилея Политеха, но и подчёркивает нашу дружбу с Российскими железными дорогами. Железнодорожная отрасль тесно связана с инженерной мыслью. Политехники всегда занимались решением транспортных проблем, разработкой материалов, электродвижущей силой, технологией изготовления динамических элементов тех или иных конструкций. И сейчас политехники продолжают вносить вклад в развитие транспорта. Кстати, министр транспорта Российской Федерации Виталий Геннадьевич Савельев тоже политехник. Уверен, что сотни тысяч пассажиров двух вокзалов по достоинству оценят нашу выставку и узнают много нового о Политехе , — отметил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Ленинградский и Московский вокзалы соединяют между собой две столицы. Это основная артерия нашей страны. На этих вокзалах всегда максимальный пассажиропоток. Поздравляю университет с наступающим юбилеем и благодарю за работу , — сказал начальник Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Борис Корчажинский.

Выставки сразу привлекли внимание петербуржцев, москвичей, а также гостей из других городов и стран. Они охотно читали об изобретениях, проектах и событиях, в которых политехники стали первыми. Это сверхмощный плазмотрон, дизель-электрическая подводная лодка, Т-34, полёт человека в космос, массовый телевизор, строительный отряд и многое другое. 12 плакатов рассказывают об уникальных учёных, конструкторах и изобретателях, которыми гордится Политех.

В ожидании поезда Татьяна и Вячеслав заинтересованно осматривали выставку: Мы увидели на фото Курчатова. Оказывается, он связан с Политехом. А мы сами работаем в Курчатовском институте, если точнее, в Институте физики высоких энергий. Мы приезжали в Питер из Московской области, город Протвино, на выходные, были в Кронштадте, сходили в театр. Любим бывать в культурной столице .

Сергей встречал на вокзале своих знакомых, нашёл время изучить плакаты: Я знал только, где находится Политех и что в Белом зале проводятся концерты. Благодаря выставке я запомнил, что первая подводная лодка, телевизор и многое другое были сделаны при участии политехников .

Мария обошла всю экспозицию и сфотографировала каждый стенд: «Я для мужа снимаю, покажу ему. Алексей окончил Политех 20 лет назад, по специальности он энергетик. Живём на два города, в Петербурге навещаем родителей».

Москвич Григорий приезжал в Петербург как турист, а теперь возвращается домой: Я интересуюсь техникой, в последнее время эта тема стала особо актуальной. Конечно, такие проекты, как атомная подводная лодка, танк “Т-34”, давно мне известны. Признаюсь, раньше я думал, что это всё московские разработки. Оказалось, что авторы — ленинградские политехники. Это удивительно .

Владимир из Улан-Удэ гостил у дочки и внука, которые живут в Санкт-Петербурге: Я инженер, работаю в теплотехнической отрасли. Выставка очень понравилась. Это нужная информация в нужном месте. На вокзале большой поток пассажиров, я уверен, что они заинтересуются историей мощного вуза. Меня впечатлил вклад политехников в космическую отрасль. С удовольствием почитал о строительном отряде, ведь я в своё время участвовал в этом движении .

Внук Владимира Адам учится в 11 классе, уже думает о поступлении в вуз: Каждый плакат наполнен историей, это, можно сказать, жизнь моего дедушки. Я словно погружаюсь в судьбу его поколения. Хочу отметить, насколько качественно сделаны плакаты: ёмкие тезисы сразу вызывают интерес .

Юбилейные выставки уже были открыты на площадке Планетария 1 и в аэропорту Пулково , в лицее № 30 , в Академии талантов и других учебных заведениях — партнёрах СПбПУ.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI