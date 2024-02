С Международным днём женщин и девочек в науке!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международный день женщин и девочек в науке впервые был отмечен в 2016 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник призван обращать внимание на гендерное неравенство в научной среде, а также привлекать внимание к созданию благоприятных возможностей для получения образования и ведения научной деятельности девочками и женщинами.

Дискриминация женщин в науке складывалась веками. И только относительно недавно человечество признало несправедливость этого положения и признало равноправие полов во всех сферах деятельности. Причём Россия в этой области намного опередила Европу. Ещё в начале ХХ века, в эпоху империи, количество девочек, учащихся в гимназиях, было выше количества мальчиков. В то время как в Европе их было не более 20%. Это привело к тому, что в России девушкам просто не хватало места в высших учебных заведениях и они поступали в европейские университеты, где их порой было больше, чем местных студенток.

Тем не менее наследие прошлого ещё очень заметно. Последние исследования специалистов, проведенные в 14 странах мира, выявили, что возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%. В таких передовых областях, как искусственный интеллект, только каждый пятый специалист (22%) – женщина.

Государственный университет управления поздравляет прекрасную половину своего штата научных сотрудников с праздником и желает свежих идей и оригинального подхода к своим исследованиям, твёрдости в своих устремлениях и успешной реализации всех проектов. Будьте ярким примером для подрастающего поколения будущих учёных и приятным стимулом для коллег противоположного пола.

В преддверии праздника мы провели интересное интервью с Варварой Карамышевой, студенткой 4 курса Института маркетинга, резидентом «Академии инноваторов». Советуем ознакомиться. А ещё можно вспомнить как в этот день мы рассказывали о доценте кафедры статистики Екатерине Долгих и доценте кафедры экономики строительства и управления инвестициями Джамиле Созаевой.

11 февраля на Международной выставке-форуме Россия в павильоне «Десятилетие науки и технологий» (№ 57, Атриум) пройдет публичная дискуссия в честь Международного дня женщин и девочек в науке. В дискуссии примут участие представители органов государственной власти, академики и профессора. Минобрнауки представят заместители Министра Дарья Кирьянова и Ольга Петрова. Присоединиться к трансляции можно здесь. Начало в 11:00.

