Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Ежегодно 11 февраля по инициативе ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Праздник напоминает о необходимости обеспечения полного и равного доступа к науке и участия в ней женщин и девочек, расширения их прав и возможностей, а также о дальнейшем достижении гендерного равенства.
В СПбГАСУ работают женщины-учёные, которые вносят большой вклад в развитие отечественной и мировой науки. Они являются авторами монографий, статей, учебников и учебных пособий, авторитетными специалистами в своей сфере.
От всей души желаем женщинам-исследователям новых успехов в работе, значимых открытий, вдохновения и заслуженного признания!
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