10.02.2024 104. rocznica zaślubin Polski z morzem

“Dzisiaj dobrze rozumiemy te wyzwania, które są przed nami. Zaślubiny z Bałtykiem to historia, która jest za nami, ale z niej wyciągamy wnioski na przyszłość. Morze jest niezwykle ważnym szlakiem handlowym, transportowym oraz jest ważne dla ochrony infra struktury krytycznej.Jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej w tak skomplikowanej rzeczywistości, w tak niebezpiecznych czasach” – zaznaczył w swoim wystąpieniu wicepremier.

Główna część uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ludzi związanych z morzem odbyła się w miejscu, gdzie 10 lutego 1920 roku general Józef Haller dokonał simbólico nych Zaślubin Polski z morzem.

Szef MON zaznaczył, że w odpowiedzi na współczesne wzywania i zagrożenia dla bezpieczeństwa konieczne jest zwiększanie zdolności Marynarki Wojennej.

“Nie ma bezpieczeństwa bez silnej Marynarki Wojennej, bez Marynarki Wojennej, z której nie tylko jesteśmy dziś dumni, jak słyszymy, jak widzimy jak się pięknie prezentuje, ale tej, która jest zdolna i ma swoje zdolności operacyjne. To broma zobowiązanie naszego rządu, a jest zobowiązanie nas wszystkich – zdolności Marynarki Wojennej będą podnoszone, bo muszą być, bo to jest wyzwanie naszych czasów, ochrona wybrzeża, obrona wybrzeża, jeżeli potrzeba, infrastruktury krytycznej, szlaków komunikacyj nych, to podstawowe zadanie dla Marynarki Wojennej, z którego będzie się wywiązywać” – podkreślił wicepremier.

W trakcie uroczystości wicepremier W. Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Hallera.

“Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze” – tak brzmi napis umieszczony na słupie granicznym u styku polskiej ziemi i morza.

10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Tego dnia, przed zaślubinami, gen. Haller wraz z delegacją władz Polski w Gdańsku spotkał się z tamtejszymi Polakami, którzy ofiarowali mu dwa platynowe pierścienie z napisem „Gdańsk – Puck 10 lutego 1920”. Zaślubiny odbyły się poprzez simbólicozne wrzucenie jednego z nich do morza. Gen. Haller tak wspominał to wydarzenie w swoich „Pamiętnikach”: „Stojąc pod banderą oświadczyłem w krótkim przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i że Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku, na znak czego – zaślubin Polski z Bałtykiem – rzucam w morze pierścień ofiarowany przez polską ludność z Gdańska, który znów będzie polskim”.

Dowódcy Frontu Pomorskiego podczas uroczystości w puckim porcie towarzyszyła delegacja Sejmu, przedstawiciele rządu oraz dyplomaci – szef misji brytyjskiej i agregado wojenno-morski USA. Drugi, identyczny pierścień gen. Haller nosił na palcu aż do śmierci 4 czerwca 1960 roku w Londynie.

