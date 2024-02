Финансовые новости: Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за 2023 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В 2023 году Банк России выявил 5735 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился.

Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства, которая используется для выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе автоматизировал оценку контента, публикуемого нелегалами. Это дало возможность оперативнее выявлять незаконные схемы. На фоне перехода потребителей к дистанционному формату получения финансовых услуг, повышения доверия к информации из социальных медиа, большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и даже нелегальных кредиторов действовало через Интернет. Для «раскрутки» мошеннических проектов организаторы использовали соцсети и мессенджеры. Количество нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптотематику, растет. В 2022 году криптовалюту привлекал каждый второй псевдоинвестиционный проект. В 2023 году почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте . Субъекты с признаками нелегальной деятельности 2022 года 2023 года Всего 4 964 5 735 Нелегальные кредиторы 1 722 1 884 Финансовые пирамиды 2 017 2 944 Нелегальные профессиональные

участники рынка ценных бумаг 1 201 862 Иное* 24 45 Субъекты с признаками финансовой пирамиды 2944 субъекта с признаками финансовой пирамиды выявил Банк России в 2023 году. * Акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели и другие.

В основном это небольшие псевдоинвестиционные проекты, которые создаются и действуют в Интернете. Информация о них распространяется через соцсети и мессенджер Телеграм. Организаторы активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией. Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты. Более 45% выявленных пирамид предлагали инвесторам воспользоваться системами зарубежных поставщиков платежных услуг. Почти 1500 мошеннических проектов принимали взносы в криптовалюте, что, помимо прочего, помогает организаторам и бенефициарам схем сохранять анонимность. Банк России стал инициировать меры, которые позволяют одновременно ограничивать доступ не только к доменам, но и ко всем субдоменам, которые используются субъектами нелегальной деятельности. Мошенники нередко создавали ресурсы с одинаковым контентом после блокировки основного сайта. В 2023 году были заблокированы домены и субдомены более чем 1500 финансовых пирамид, использовавших подобный механизм. Субъекты с признаками нелегального кредитора 1884 субъекта с признаками деятельности нелегального кредитора выявил Банк России в 2023 году. 420 таких организаций незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Нелегальные кредиторы в первом полугодии 2023 года * Субъекты, предлагающие услуги кредитования в точках продаж, в отношении которых установлены адрес и вывеска/название. Почти 44% нелегальных кредиторов продвигали свои услуги только через Интернет, не имея офисов. В основном они использовали страницы и группы в соцсетях, или популярные платформы объявлений, не создавая постоянных сайтов. В 2023 году наметилась тенденция снижения количества организаций, которые занимались предоставлением займов под залог имущества. Их было выявлено на 9% меньше (в 2022 году — 870 субъектов, в 2023 — 792 субъекта). Субъекты с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 862 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг выявил Банк России в 2023 году. Нелегальных форекс-дилеров было выявлено 820, нелегальных брокеров и управляющих — 42. Активнее всего такие компании привлекают клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках. Часто для продвижения используются ренкинговые сайты, на которых в общий список для ранжирования добавляются и легальные участники финансового рынка. Но максимально привлекательная позиция в сфабрикованных рейтингах отдается нелегальным компаниям, и, таким образом, выбор потребителей формируется в их пользу. За 2023 год обнаружено 48 таких сайтов.

Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид Банк России рекомендовал кредитным организациям применять меры «антиотмывочного» законодательства к организациям из Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это позволит сократить срок жизни финансовых пирамид, затруднит сбор средств нелегальными поставщиками финансовых услуг, снизит ущерб для граждан от незаконных схем. Регулятор направляет информацию о выявленных нелегальных участниках финансового рынка и финансовых пирамидах для пресечения их деятельности в правоохранительные органы, ФАС России, Роскомнадзор. В 2023 году, в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России (включая предыдущие периоды), были приняты следующие меры: возбуждено более 125 дел по уголовным статьям;

возбуждено более 620 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе около 460 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов);



ограничен доступ более чем к 11,2 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и финансовым пирамидам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI