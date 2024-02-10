Финансовые новости: Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за 2023 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В 2023 году Банк России выявил 5735 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности , в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился.

Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства, которая используется для выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе автоматизировал оценку контента, публикуемого нелегалами. Это дало возможность оперативнее выявлять незаконные схемы.

На фоне перехода потребителей к дистанционному формату получения финансовых услуг, повышения доверия к информации из социальных медиа, большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и даже нелегальных кредиторов действовало через Интернет. Для «раскрутки» мошеннических проектов организаторы использовали соцсети и мессенджеры.

Количество нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптотематику, растет. В 2022 году криптовалюту привлекал каждый второй псевдоинвестиционный проект. В 2023 году почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте .

Субъекты с признаками нелегальной деятельности 2022 года 2023 года Всего 4 964 5 735 Нелегальные кредиторы 1 722 1 884 Финансовые пирамиды 2 017 2 944 Нелегальные профессиональные

участники рынка ценных бумаг 1 201 862 Иное* 24 45