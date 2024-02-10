Финансовые новости: Изменения ip адресов вещания SIMBA на Т0

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 26 февраля 2024 года на тестовом полигоне Cрочного рынка Т0 изменятся адреса источников в группах вещания SIMBA.
Новые адреса:
- Фид А – 91.203.253.250
- Фид В – 91.203.255.250
Новый файл конфигурации доступен по ссылке:
https://ftp.moex.com/pub/SIMBA/Spectra/test/T0/configuration.26-02-2024.xml
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