Финансовые новости: Изменения ip адресов вещания SIMBA на Т0

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 26 февраля 2024 года на тестовом полигоне Cрочного рынка Т0 изменятся адреса источников в группах вещания SIMBA.

Новые адреса:

Фид А – 91.203.253.250 Фид В – 91.203.255.250

Новый файл конфигурации доступен по ссылке:

https://ftp.moex.com/pub/SIMBA/Spectra/test/T0/configuration.26-02-2024.xml



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