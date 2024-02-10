Финансовые новости: Изменения в релизе Spectra 7.21

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Доводим до вашего сведения, что 06.02.2024г, на заседании Комитета по Срочному рынку ПАО Московской Биржи, было принято решение не запускать продукт TAS в версии 7.21 (19.03.2023г).
Все интерфейсные изменения, произведённые для данного релиза, будут сохранены.
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