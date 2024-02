Татьяна Илюшникова: в России создан каталог лучших практик соцпредпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В каталог лучших практик социального предпринимательства вошли проекты межрегионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». На сайте конкурса содержится информация о почти 900 проектах разной направленности.

«Одна из задач конкурса «Мой добрый бизнес» – выявить лучшие практики социального предпринимательства. Создание каталога, в который вошли решения, получившие высокую оценку 480 экспертов из разных сфер, – логичное продолжение этой истории. В 2023 году мы собрали более 2 тысяч заявок из 85 регионов страны. Рост активности участников конкурса составил 30% по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что в Год семьи мы наблюдаем тенденции, связанные с этой тематикой: на 40% выросло число участников среди женщин-предпринимателей, больше всего заявок, которые прошли в следующий этап, связано со сферой образования и воспитания детей. Регионы с наибольшим числом заявок – это Москва, Нижегородская и Оренбургская области», – рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В межрегиональный этап больше всего проектов было допущено по следующим номинациям:

Лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей» – 174 проекта;

Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта – 143 проекта;

Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья – 133 проекта.

«Увеличение количества и качества заявок говорит об эффективной работе специалистов и кураторов, поддерживающих конкурс в регионах. Это говорит не только о расширении предпринимательской сферы, но и о вовлечении бизнеса в социально-значимые и общественно-полезные инициативы по всей стране. В следующий этап прошли 878 проектов – победителей регионального этапа от каждого региона во всех представленных номинациях», – отметила исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина.

Межрегиональный этап продлится до 1 апреля 2024 года. Его участниками станут победители региональных этапов в каждой из восьми основных и одной специальной номинации. Проекты пройдут еще один этап заочной оценки на платформе конкурса. Ее проведут победители конкурса прошлого сезона и межрегиональные эксперты в сфере МСП, а также сфере развития НКО, имеющие опыт экспертной оценки.

Заключительный Федеральный этап состоится с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Организатором конкурса является Минэкономразвития РФ, оператор – Государственный университет управления.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI