Максим Решетников провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

В особой экономической зоне «Новгородская» запланирован запуск 8 новых производств, будет создано более 900 рабочих мест. Объем инвестиций – свыше 4,5 млрд руб. Об этом стало известно в ходе встречи.

Резидентами запланировано открытие предприятий по производству домокомплектов из бетона, трансформаторных подстанций, электрических приборов, автокомпонентов, полиэтиленовых труб для строительства газопроводов, а также инновационного производства полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, производства суперконцентратов на основе полимеров. На территории ОЭЗ планируется запустить производство электроники и умных телевизоров Sber.

Максим Решетников отметил, что Новгородская область поддерживает устойчивость экономики в том числе за счёт федеральных мер поддержки. Регион сохраняет занятость, открывает новые рабочие места, развивает сферу туризма.

«Льготные условия ведения бизнеса на территории особой экономической зоны позволяет предпринимателям эффективнее вести и развивать свой бизнес. Это помогает нам привлечь инвесторов и создает благоприятный климат для развития экономики региона в целом. На данный момент строительство первого производственного корпуса уже завершено. При этом все помещения заняты. Нам требуются дополнительные площади. Особая экономическая зона сегодня крайне востребована. Мы видим в ее развитии большой потенциал для Новгородской области», – отметил Андрей Никитин.

Участники встречи также обсудили строительство промышленного парка «Трансвит» в Великом Новгороде в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам губернатора, строительство технопарка планируется завершить осенью этого года. В перспективе это будет кластер инновационных компаний и более 200 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Андрей Никитин подчеркнул, что в регионе активно развивается малый и средний бизнес. «Этому во многом способствуют федеральные меры поддержки, инициативы Минэкономразвития России. В регионе зарегистрировано более 14 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 6 тысяч юридических лиц. Эти показатели стали самыми высокими за последние четыре года», – сообщил губернатор.

