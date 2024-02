Максим Решетников: более 100 тысяч МСП получили поддержку на 1,7 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году более 100 тысяч субъектов МСП получили 1,7 трлн рублей в виде финансовой поддержки по всем программам национального проекта МСП. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в ходе традиционной ежегодной встречи с представителями НП «ОПОРА РОССИИ».

По его словам, рост ключевых отраслевых показателей – в том числе результат реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Нацпроект курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Сейчас в стране работает более 6,3 млн юрлиц и ИП, на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, на четверть увеличились налоговые поступления, а средняя зарплата работников МСП – на 15%. Крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на 8 трлн рублей, Центры «Мой Бизнес» предоставили поддержку более полумиллиону субъектов МСП, самозанятых и ИП, около 400 тысяч услуг бизнес получил на платформе МСП.РФ», – подвел итоги 2023 года Максим Решетников.

Постоянные встречи с бизнесом позволяют решать оперативные и стратегические задачи. Министр проинформировал, что большая часть дискуссионных вопросов прошлой встречи решена. В частности, закреплен статус «малой технологической компании» – специальный правовой режим на основе «реестровой» модели, Правительством поддержано решение о продлении «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для начинающих предпринимателей.

Подробно глава Минэкономразвития остановился на подготовке нацпроекта МСП к запуску на 2025-2030гг.

«В качестве верхнеуровневого предлагаем сохранить показатель, установленный Президентом – по дальнейшему росту численности занятых в МСП. Дополнительно предлагаем выделить показатель роста дохода в расчете на 1 работника», – отметил Максим Решетников.

Роль двустороннего диалога и важность встреч бизнеса с министром экономического развития подчеркнули и участники встречи.

«Большая ежегодная встреча показывает внимание и министра, и министерства к проблемам бизнеса, – прокомментировал исполнительный директор ОПОРЫ РОССИИ Андрей Шубин. – Такой системный подход и открытость позволяет достигать результатов в отраслевом разрезе и в реализации национальных проектов».

«Министр уже третий год встречается с лидерами предпринимательских союзов, чтобы обсудить эффективность мер государственной поддержки. Так как Минэкономразвития отвечает за нацпроект МСП, то, конечно, министерство заинтересовано в обратной связи от бизнеса. Такие встречи ведутся в разных форматах, но развитие малого бизнеса для министерства безусловно является национальным приоритетом», – подчеркнул президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

