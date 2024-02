Владимир Строев награждён знаком «За вклад в развитие Евразийского экономического союза»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие Евразийского экономического союза». Решение об этом принял Высший Евразийский экономический совет, а церемония награждения состоялась в Евразийской экономической комиссии.

Награду «За существенный вклад в развитие евразийской интеграции и особые отличия в осуществлении содействия в развитии евразийской интеграции» вручил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев, который и сам был недавно награждён орденом Почёта за вклад в развитие науки.

После награждения Строев и Глазьев обсудили перспективы развития Евразийского сетевого университета, секретариат которого находится в ГУУ. Ректор ГУУ проинформировал о запуске 18 марта 2024 года пилотной программы повышения квалификации «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование: теоретические основы и практика ЕАЭС». В торжественном открытии примет участие министр. Программа была спроектирована специалистами ГУУ и Белорусского государственного экономического университета при активном участии сотрудников ЕЭК. В программе примет участие 40 слушателей из Кыргызстана, Беларуси и Казахстана, в том числе сотрудники министерств, ведомств, вузов и других организаций.

Глазьев отметил высокий интерес к ЕСУ со стороны образовательного сообщества стран, тесно сотрудничающих с ЕАЭС. В частности, кубинские вузы проявили сильную заинтересованность по вступлению в ЕСУ.

