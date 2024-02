Варвара Карамышева: «Трудности формируют специалистов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В День российской науки и в преддверии Международного дня женщин и девочек в науке мы решили поговорить с одной из самых перспективных, ярких, красивых и, как выяснилось, разносторонних представительниц молодого поколения Государственного университета управления, студенткой 4 курса Института маркетинга с факультета связей с общественностью Варварой Карамышевой. Выбор пал на неё, потому что совсем недавно она стала резидентом «Академии инноваторов» с проектом цифрового сервиса-помощник m.GEN, ранее попавшим в Топ-1000 Всероссийского рейтинга университетских стартапов и прошедшим позже внешнюю акселерацию в РУДН.

Кто такая Варвара Карамышева в трёх словах? Буквально в трёх словах.

— Риск. Труд. И… Очень сложно. И спонтанность. Это я.

А теперь немного подробностей о биографии. Где родились, учились, почему выбрали ГУУ?

— Я родилась в Краснодаре в 2002 году. Училась в школе там же. Родилась в семье медиков. Отец у меня фармацевт, мама – врач множества профилей, на данный момент она является главным врачом в крупном холдинге. Изначально мой выбор пал на МГИМО, уже готовилась к внутреннему экзамену ДВИ по английскому языку. Но в последний момент, когда уже надо было подавать документы, как-то внезапно в моей жизни возник ГУУ. Мы всё изучили с мамой, и я приняла финальное решение в пользу него, потому что мне понравился чат «ВКонтакте» ГУУ.

Для меня очень важно, чтобы вокруг меня были приятные мне люди. А здесь они все приятные. За четыре года учёбы здесь я ни разу не пожалела, что я сюда поступила. И вместе с тем здесь очень высокий уровень образования, именно в сфере рекламы, маркетинга и PR. И что ещё стимулирует меня дальше здесь учиться – здесь ноль бесполезной теории, которая никому не нужна, и максимум практики. Ты можешь прийти на семинар и тебе преподаватель говорит: «Вот кейс, у вас 40 минут, решайте проблему компании». И ты учишься мыслить в прикладном направлении. Это мне очень нравится. Планирую в дальнейшем продолжать учёбу в магистратуре именно в ГУУ, другие университеты я не рассматриваю.

Ваши самые любимые предметы?

— На самом деле все предметы мне нравятся. Очень интересен маркетинг. Очень интересно взаимодействие со службами PR. Мне дико нравились основы управления проектами, которые вела Ольга Анатольевна Васильева. У нас преподавательский состав и программы так собраны, что все предметы интересны и полезны. Когда я пошла на работу в холдинг к матери, мне всё это пригодилось. Да, местами тяжело, хочется лезть на стенку, но потом ты понимаешь, что все эти трудности были не зря – это колоссальнейший опыт, который формирует специалистов.

Перейдём к научной тематике. Как вы пришли к идее проекта m.GEN, с которым попали в топ Всероссийского рейтинга университетских стартапов, прошли внешнюю акселерацию в РУДН, стали резидентом программы Агентства инноваций Москвы «Академия инноваторов»?

— Идея с m.GEN возникла спонтанно. Я не зря указала в начале своё качество – спонтанность. Спонтанность приводит к лучшим решениям. Изначально проект создавался исключительно в рамках проектной работы в университете. У нас был предмет проектная работа, нам выделили день, когда мы должны им заниматься. Надо было что-то придумать, а я не могла. В это время прочла фантастически роман Джона Маррса «The One. Единственный», где рассказывалось о генетических исследованиях. Пришла к маме, спросила можно ли создать сервис, чтобы найти ДНК-пару, как в книге. Она ответила, что нет, но можно сделать другой сервис. И вот мы с мамой, которая теперь является медицинским консультантом проекта, придумали сервис, концепция которого со временем менялась. Изначально это была просто персонифицированная адаптация результатов генетического теста, который делает каждая вторая лаборатория. А на данный момент мы пришли к идее полноценного ведения и лечения пациентов именно по генетическому паспорту. То есть лечим не симптоматику, а причины. За счёт грамотно выстроенной тактики лечения снижаются риски генетических и хронических заболеваний, повышается продолжительность жизни.

Чтобы всем было понятно. Это какой-то прибор, программа, приложение? И как это работает?

— В данный момент мы разрабатываем прототип. Человек сдаёт генетический тест. Он по большому счёту сдаётся один раз на всю жизнь, за исключением отдельных случаев. Но набор основных генов не меняется. Дальше человек может выбрать опцию, которую хочет дешифровать. Какую-то часть по назначению врача или же полный геном. То есть человек собирает свой генетический портфель. Генетики из лаборатории-партнёра интерпретируют данные так, чтобы человеку было понятно – не набор терминов, а выстроенная стратегия. Потом подключаются врачи, которые ведут пациента. Это заявка на регулярные чек-апы (комплексное обследование организма), дообследования – это фундаментальная история, а не какой-то бот или приложение. У проекта шикарные шансы на развитие в рамках крупных медицинских компаний.

Если бы вы могли внести в геном Homo sapiens любое изменение, что бы вы сделали?

— Очень интересно. Тут однозначного ответа не существует. Кому-то хочется, чтобы снова хвост отрос, кому-то хочется, чтобы глаза цвет меняли. Я бы оставила как есть. В самой себе я с точки зрения генетики ничего бы не поменяла. У меня очень хорошая генетика. Можно, конечно, подшаманить, чтобы люди дольше жили. С другой стороны, каждый должен сам для себя решать, надо ему что-то или нет. В этом и принцип моего проекта – ты сам собираешь свой генетический портфель.

Вас приглашали на круглый стол по стартапам в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Наверняка это был не случайный выбор. Почему вы? И о чём вы там говорили?

— Этот круглый стол перевернул с ног на голову и жизнь моего проекта, и мою жизнь. Это то, что позволило мне взять себя в руки, собраться. Рассказываю, как это было. Мой хороший друг Дмитрий Рогов, который отвечает за развитие проектов, в какой-то момент написал с предложением поехать на этот круглый стол, посчитал, что мне это будет полезно. Поехали? Поехали. Там были интересные диспуты о предпринимательстве среди студентов, выступали представители топовых университетов, были представители Министерства образования.

Когда зашла речь о студенческих стартапах, я почувствовала, как меня что-то подмывает вставить свои пять копеек. Речь шла о судьбе сложных проектов, что с ними делать? Тут меня повело, я поднимаю руку, включаю микрофон и буквально начинаю жаловаться. Ну, не то чтобы жаловаться. Я рассказала всего один случай, когда мне не повезло с инвестором. Мой проект несколько лет занимает лидирующие позиции в рамках студенческих проектов на моём потоке. Меня вызвали на питч. Я полностью прошла бизнес-чейн, проект шикарен, он готов, все знали, что проект сильный. Меня поддерживал мой научный руководитель Дмитрий Владиславович Долгополов. Всё складывалось. И тут инвестор говорит мне, что для девушки этот проект слишком сложный: «Вы не думали из этого сделать игру?» Немая сцена. Научник в шоке, я в шоке. Это показалось мне настолько обесценивающим.

Другой проект из ГУУ, «Метро для слепых», тоже остался без внимания. Следовательно, нужно выводить сложные проекты на внешние площадки. Как-то изменять уровень доверия к молодым специалистам, иначе мы от проектов виртуальных примерочных, которыми кишит даже наше направление, никуда не продвинемся, ничего полезного стране не дадим. Надо смещать фокус на полезные стартапы. После моего спича меня похвалили за смелость. Я говорю: «Как есть. Наболело». Пригласили в РУДН, в их акселератор «-0+500», который я прошла и получила диплом MBA с занесением в госреестр. Это было жёстко. Это были несколько месяцев войны с самой собой. Тогда же меня бортанули с резидентством в Сколково. Но я не сдалась – и вот я в «Академии инноваторов». Этот круглый стол стал поворотной точкой, которая изменила абсолютно всё.

Вот так неожиданно мы подошли к теме предстоящего праздника – Международного дня женщин и девочек в науке. Получается, присутствует дискриминация в научной среде?

— Ну да. Грустно, что взрослые дяди и тёти не уделяют должного внимания студенческим разработкам. Студенты, по себе знаю, мечутся: а куда, а что, а какие акселераторы? Как слепой котёнок. Наткнёшься – хорошо. Тут как повезёт. Хочется, чтобы всё это было более централизовано, чтобы наша работа не обесценивалась. Сейчас молодёжь очень инициативная, она хочет менять мир к лучшему. Есть очень много достойных проектов.

Кстати, расскажите немного о других своих проектах. Мы знаем про Всероссийский конкурс-фестиваль социальной рекламы и социальных проектов «Выход», где проект с вашим участием «Мелочи решают всё» занял третье место в номинации «PR-проекты», тематика «Твори добро». Расскажите о нём. И о других, если есть.

— Поскольку в рамках нашей учёбы очень много прикладного, то, разумеется, мы с подругами сформировали в нашей группе рабочую связку. Мы та команда, которая тащит все предметы все четыре года. Мы берёмся за всяческие креативные истории, PR. Во-первых, чтобы порадовать преподавателей, которые зачтут это в рамках сессии. Но вместе с тем хочется себя испытывать, браться за что-то новое. На «Выходе», если мне не изменяет память, мы делали PR-проект против буллинга. В той или иной степени каждый с этим сталкивался. Сколько я живу, столько сталкиваюсь с буллингом по той или иной причине.

В эту тему пока углубляться не будем. Наше интервью посвящено научному празднику, да и проводится непосредственно в День российской науки, расскажите, какие направления науки, из тех, какими вы не занимаетесь, вас интересуют как обычного человека, дилетанта в них, но просто интересно что-то о них смотреть, читать?

— Физика и квантовая механика. Я большой фанат физики ещё со школы. Для меня это сложно конечно, потому что у меня больше гуманитарный склад ума, но, когда ты читаешь такие сложные книги, ты начинаешь чуть больше понимать о том сложном мире, в котором ты живёшь. Потому что та же квантовая физика и квантовая механика – это та история, о которой учёные всё ещё спорят. Но кто знает, может быть, в будущем это будет что-то из разряда нормы? Всегда интересно про это читать.

Какие недавние открытия, изобретения вас сильно впечатлили?

— Меня поразил и одновременно напугал прорыв в чипировании, когда в мозг человека был успешно вживлён чип. С одной стороны, это очень хорошо, потому что это большой научный прорыв. Это то, что может помочь многим пациентам восстанавливаться после катастроф, операций. А с другой стороны, вспоминается одна серия «Чёрного зеркала», где это привело не к самым лучшим последствиям. Человечество ступает на тонкую грань. Если это пойдёт во благо, в науку и медицину, я буду только счастлива. Но посмотрим…

Но посмотрим… Немного отойдём от науки. Творчество важно для любого человека. Не будем просить вас спеть свою песню….

— А вы в курсе, как я понимаю.

Но расскажите, какие исполнители, поэты, писатели оказали на вас наибольшее влияние, как на творческую единицу?

— Если брать писателей, то для меня это Михаил Булгаков – любимейший писатель. Николай Гоголь, Антон Чехов и Михаил Лермонтов – это мой топ писателей и поэтов, которых я люблю со школы. Если говорить об исполнителях, то я на самом деле меломан. Но если я работаю, то я работаю только под рэп – речитатив помогает мне собирать мысли в кучку. Для меня самый близкий по стилю исполнитель и тот, на кого я ориентируюсь – это Андрей Пирокинезис. Очень много смысла в его текстах. Я восхищаюсь этим человеком, он очень глубокий. Сама я тоже пишу песни, я гитарист и вокалист, у меня своя музыкальная группа. Так что если не получится с наукой, то дам концерт в «Лужниках».

На страничке «ВКонтакте» у вас написано «Специалист по связям с физической (и не очень) общественностью». Вы даже печатаетесь, стримите и ведёте паблик-токи об оккультизме. Откуда пришло это увлечение? И что особенно интересно, как в вас внутри сочетаются официальная наука и оккультизм? Нет ли внутренних метаний?

— Абсолютно нет, потому что если копаться, то оккультизм имеет отношение к гуманитарным наукам. Чтобы называть себя достойным специалистом в этой области ты должен владеть древними языками, например латынью, ивритом, которые я изучаю. Ты должен разбираться в герметических науках, философии, религиоведении. Это один из способов познания мира. Если мы окунёмся в историю, то многие учёные были приговорены к смертной казни за колдовство. Доставалось физикам, химикам, астрономам. Сейчас все эти науки изучаются в школе. Если на данный момент люди чего-то не понимают, это не значит, что они не поймут этого потом. Мне это помогает прокачивать гибкость мышления. А если ты стартапер, предприниматель, человек такой профессии как PR, то гибкость мышления и поиск экстраординарных решений в том или ином вопросе – это очень важно.

Откуда вы вообще вся такая разносторонняя? Это воспитание, образование, личная любознательность? Можете проследить пусть собственного развития?

— Мне, как правило, скучно жить. Поэтому я стараюсь много чем заниматься. Я хочу понять для себя этот мир полностью. И я убеждена в том, что у человека нет слова «не могу». Человек – могущественное создание, которое может добиться всего чего угодно. Он может всё что угодно изучить, всё что угодно понять.

Как мне иногда говорят: «Варь, есть что-то, чего ты не умеешь делать»? У меня огромное количество увлечений: от музыки и до фехтования и боевых искусств. Я убеждена, что человек может всё! Главное захотеть и себя настроить. Думаю, что мои проекты, мои бессонные ночи и какие-то достижения – прямое тому доказательство. Нет ничего невозможного. Человек ограничивает сам себя в голове. Если у него этих ограничений нет, то и проблем таких не возникает. Я стараюсь на своих публичных лекциях по личностному росту доносить, что человеки – вы крутые сами по себе. Просто соберитесь, возьмите себя в руки и идите делать что хотите. Творите свою волю, таков да будет закон. Всё! Творите свою волю, таков да будет закон – это мой девиз по жизни. Потому что так оно и есть. Делай что хочешь.

